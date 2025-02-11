Эксперты рассказали о мошенничестве с VPN-сервисами

Эксперты РОЦИТ рассказали о мошенничестве с VPN-сервисами

VPN-сервисы обещают полную анонимность и защиту в интернете. Однако за яркими рекламными лозунгами часто скрываются мошеннические схемы, которые приводят к потере денег, данных и цифровой идентичности пользователей. Эксперты РОЦИТ рассказали о самых распространенных уловках, с которыми можно столкнуться при попытке использовать VPN-сервисы.

Так, популярным обманом является предложение «пожизненных» подписок по удивительно низким ценам. На деле такие предложения могут скрывать монетизацию за счет продажи пользовательских данных или являются классической финансовой пирамидой. Иногда сервис просто закрывается, собрав достаточное количество денег, а иногда принудительно переводит пользователей на платные тарифы, ссылаясь на размытые формулировки в условиях использования.

Также эксперты предупреждают об опасности бесплатных VPN-сервисов. Их бизнес-модель основана на сборе пользовательских данных и продаже третьим сторонам, включая рекламодателей и маркетологов.

Некоторые приложения «напичканы» рекламой, перенаправляют трафик на партнерские сайты, а в худших случаях содержат скрытое ПО, которое может украсть ваши пароли и финансовую информацию.

«Даже если VPN-приложение доступно в официальных магазинах, это не гарантия его безопасности», – предупреждают специалисты.