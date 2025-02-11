Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.4 комментария
НАК: В России с начала года предотвратили 23 теракта
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили 23 террористических акта на российской территории с начала 2025 года, часть планировалась при участии украинских кураторов, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Эти данные были озвучены после заседания НАК, которое провел директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.
Значительная часть терактов планировалась по указанию украинских кураторов и вербовщиков международных террористических организаций. За этот период были выявлены и ликвидированы 11 схронов с оружием, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами.
Пресечена деятельность 224 лиц, занимавшихся террористической деятельностью. Среди них числятся два главаря, 97 боевиков и более 100 их пособников.
В 2024 году в России предотвратили 190 террористических преступлений и изъяли более 100 тыс. единиц огнестрельного оружия.