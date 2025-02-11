Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.4 комментария
Песков: Раскрытие преступлений нацистов во времена ВОВ важно для всей России
Расследование нацистских преступлений, совершенных во время Великой Отечественной, очень важно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В данном случае, безусловно, львиная доля [работы по расследованию преступлений нацистов] должна выполняться нашими следователями, что они и делают», – сказал Песков, говоря о планах признать преступления фашистов против мирного населения геноцидом народов СССР, передает ТАСС.
Он добавил, что это особо важная работа в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его мнению, это «заслуженная кара для нацистов, это очень и очень важно для нашего народа и для всех нас».
Суд ранее признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны в Калмыкии.