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Тбилиси обвинил Стокгольм в попытке устроить в Грузии «майдан»
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во вторник обвинил правительство Швеции в финансировании радикалов в его стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«За радикальной повесткой дня НПО «Международная прозрачность – Грузия» стоит финансирование правительством Швеции, – заявил он. – За всеми радикальными НПО стоят радикальные доноры».
Глава высшего законодательного органа Грузии назвал конкретного шведского политика, выступающего за «майдан» в стране, – это председатель комитета по европейским делам парламента Эрик Оттосон.
«Один из лидеров шведских властей Эрик Оттосон открыто призывал к «майдану» в нашей стране и к радикализации. Никто в Швеции не дистанцировался от этих призывов», – сказал Шалва Папуашвили.
Оттосон посещал Грузию в ноябре 2024 года и на митинге радикальной оппозиции призывал граждан страны «выходить на улицы с протестами, расширять их, как это было на Майдане на Украине».
На фоне скандала вокруг USAID власти Грузии призвали всех европейских доноров обнародовать траты на грузинские НПО, уверяя, что финансирование преследует целью в том числе свержение властей.