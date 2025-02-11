Запасы золота в банках России сократились вдвое

РБК: Запасы физического золота в российских банках упали до 38,1 тонны

Tекст: Вера Басилая

На начало 2025 года запасы физического золота в российских банках снизились до 38,1 тонны. Это минимум с июля 2022 года. Основной причиной стал рост ставок и рекордная цена на золото, пишет РБК.

Эксперты отмечают, что на 1 января 2025 года остатки на счетах банков по учету драгоценных металлов составили 325,4 млрд рублей, что в пересчете на золото составляет менее 40 тонн. В то же время баланс банков вдвое меньше, чем осенью 2023 года.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что сокращение запасов связано с особенностями отчетности.

«Мы не уменьшаем объем отношений с золотодобытчиками, мы его наращиваем», – отметил Пьянов.

В 2020 году из-за пандемии объем золота в банках уменьшился на 34,5 тонны. В условиях кризиса и санкций банки активизировали экспорт золота, продавая его по поручению предприятий. Сейчас ситуация стабилизируется благодаря восстановлению добычи и торговли золотом.

В октябре 2024 года Центробанк сообщал, что золотые резервы России в сентябре достигли рекордных 199,8 млрд долларов.

До этого сообщалось, что физический объем золотых запасов России уменьшился на 16 тонн за девять месяцев 2023 года, несмотря на то, что их стоимость достигла рекордного уровня в 151,9 млрд долларов по состоянию на 1 октября 2023 года.

Центробанк сообщил, что это связано с изменением мировых цен на золото, которые выросли более чем на 11% за этот период.