Росавиация сняла ограничения для аэропортов Казани, Саратова и Ульяновска

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска

Tекст: Мария Иванова

Аэропорты Казани, Саратова и Ульяновска снова работают в обычном режиме, сообщает ТАСС. Ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в 8.30 по московскому времени.

В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, который направлялся в Казань. Подробности о причинах введения данных мер и их последствиях для пассажиров не сообщаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Как сообщалось, в результате атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Саратове начался пожар.

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