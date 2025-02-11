Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.0 комментариев
Росавиация сняла ограничения для аэропортов Казани, Саратова и Ульяновска
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска
Аэропорты Казани, Саратова и Ульяновска возобновили полноценную работу по приему и выпуску воздушных судов после снятия временных ограничительных мер, введенных для безопасности полетов.
Аэропорты Казани, Саратова и Ульяновска снова работают в обычном режиме, сообщает ТАСС. Ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в 8.30 по московскому времени.
В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, который направлялся в Казань. Подробности о причинах введения данных мер и их последствиях для пассажиров не сообщаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Как сообщалось, в результате атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Саратове начался пожар.
Средства противовоздушной обороны в Волгоградской области ночью уничтожили два беспилотных летательных аппарата.