Секретная служба США вложила 2 млн долларов в рекламу от режиссера «Трансформеров»

Секретная служба США потратила 2 млн долларов на рекламу от режиссера «Трансформеров» Майкл Бэя

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает CNN, Секретная служба США, ответственная за безопасность первых лиц государства, потратила 2 млн долларов на создание рекламного ролика, который должен был привлечь новых сотрудников. Реализацией проекта занялся режиссер Майкл Бэй, известный своими фильмами из кинофраншизы «Трансформеры».

Расходы на новый рекламный ролик в два раза превышают суммы, ранее потраченные на аналогичные объявления. Это вызывает вопросы в свете объявленной кампании по сокращению государственных расходов. Источники отмечают, что ролик появился в критические для агентства времена, когда отмечаются проблемы с моральным духом и удержанием кадров.

Ролик, кроме демонстрации роли агентов в охране первых лиц, также включает кадры известных провалов службы: убийство Джона Кеннеди, покушение на нынешнейго вмериканского лидера в 2024 году и убийство Авраама Линкольна. В конструкции ролика заключен посыл об истории и значении Секретной службы.

Секретная служба ведет переговоры с телеканалом Fox и другими СМИ о трансляции рекламы. Планируется использовать этот материал на протяжении нескольких лет для привлечения новых сотрудников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый президент США назначил директором Секретной службы Шона Куррана, отметив его мужество при покушении на него в Пенсильвании. Предыдущий директор подвергался критике за неудачи во время попытки покушения.

Комиссия палаты представителей США рекомендовала Секретной службе изменить подходы к охране зарубежных лидеров из-за покушений на президента, включая возможное сокращение их числа.

Между тем канал CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции нового президента Мар-а-Лаго.