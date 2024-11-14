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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    8 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    14 ноября 2024, 15:48 • Новости дня

    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа

    Обеспечить безопасность в резиденции Трампа сложно из-за отсутствия ограничений для гостей

    Tекст: Денис Тельманов

    Сложности с безопасностью в резиденции Трампа Мар-а-Лаго вызваны отсутствием ограничений для гостей, что приводит к проблемам с контрразведкой и безопасностью.

    По данным источников телеканала CNN, отсутствие ограничений на посещение гостей членами клуба приводит к хаотичной ситуации, что создает значительные трудности для контрразведки и безопасности. Эти условия делают практически невозможной подготовку к предотвращению потенциальных угроз.

    Секретная служба США усилила меры безопасности после выборов в США. Для наблюдения и обнаружения взрывчатых веществ используются собаки-роботы. Ожидается, что Дональд Трамп может сменить директора Секретной службы Рональда Роу.

    Трамп, который уже занимал пост президента США после выборов 2016 года, вновь выиграл выборы, прошедшие 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили все ведущие СМИ, включая агентство Ассошиэйтед пресс и телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от демократов Камала Харрис признала свое поражение, а президент Джо Байден поздравил Трампа с победой.

    Коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать 17 декабря, а новый состав Конгресса утвердит результаты голосования 6 января. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа. Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации. Администрация уходящего президента США Джо Байдена может предпринять недружественные шаги против России в последние месяцы своего существования, считает представитель МИД России Мария Захарова.

    14 ноября 2024, 00:03 • Новости дня
    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США

    Трамп предложил назначить Тулси Габбард на пост директора национальной разведки США

    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бывшая конгрессвумен Тулси Габбард выдвинута на пост директора национальной разведки США, а конгрессмен Мэтт Гетц – на должность генерального прокурора.

    «Я с удовольствием сообщаю, что бывшая конгрессвумен подполковник Тулси Габбард будет директором нацразведки», – приводит сообщение Трампа РИА «Новости».

    В другом заявлении Трамп отметил, что Гетц положит конец использованию министерства юстиции в качестве политического инструмента, защитит границы страны, «разрушит преступные организации и восстановит пошатнувшуюся веру американцев в Минюст», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Габбард вступила в вооруженные силы после теракта 11 сентября, была в местах вооруженных конфликтов. Прежде она состояла в Демократической партии, принимала участие в выборах. Хиллари Клинтон назвала Габбард «фавориткой русских на выборах 2020 года». В 2022 году она вышла из Демократической партии и стала независимым политиком.

    Уолц называл Россию «бензоколонкой с ядерной бомбой» и угрожал ввести против нашей страны «настоящие энергетические санкции». Однако Уолц не отождествляет необходимость жесткой политики в отношении России с полной и абсолютной поддержкой киевского режима.

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    14 ноября 2024, 09:51 • Новости дня
    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине

    CNN: Стефаник изменила проукраинскую позицию и поддержала подход Трампа к конфликту

    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Элиз Стефаник, предложенная Трампом на должность постпреда США при ООН, изменила свои взгляды по Украине, теперь поддерживая мир с позиции силы, что совпадает с политикой Трампа.

    Конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник, которой Дональд Трамп предложил должность постоянного представителя США при ООН, изменила свою прежнюю проукраинскую позицию, сообщает CNN со ссылкой на заявление ее коммуникационного директора Али Блэк.

    В 2022 году Стефаник активно поддерживала вступление Украины в НАТО и выступала за значительную военную помощь Киеву. Однако ее офис теперь отказался конкретно озвучивать ее текущую позицию, но дал понять, что она поддерживает подход Трампа в отношении украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Блэк заявила: «Стефаник полностью поддерживает политику достижения мира с позиции силы президента Трампа и будет следовать за ним, как главнокомандующим, для оптимального решения вопроса по прекращению войны на Украине».

    Изменение позиции Стефаник произошло на фоне растущего скептицизма Трампа и других республиканцев по поводу роли американской помощи Киеву. В апреле текущего года она проголосовала против пакета помощи Украине на сумму 60 млрд долларов, ссылаясь на обеспокоенность по поводу расходов.

    Politico, в свою очередь, сообщает, что чиновники ООН планируют приветствовать назначение Стефаник на пост постоянного представителя США и намерены работать с ней конструктивно.

    Между тем Россия заявила, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в него, что является «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что такие грузы становятся законной целью для России, а США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

    Напомним, избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем страны при Организации Объединенных Наций. Также он решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 19:16 • Новости дня
    В НАТО впервые признали направленность базы ПРО в Польше против России

    Дуда признал направленность базы ПРО в Польше против России

    В НАТО впервые признали направленность базы ПРО в Польше против России
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Польши Анджей Дуда признал, что американская ПРО в Редзиково направлена против России. Ранее в НАТО утверждали, что эта система противоракетной обороны была якобы предназначена для защиты от ракетного нападения со стороны Ирана.

    Дуда рассказал, что впервые услышал о планах строительства базы в 2008 году, когда занимал должность министра в канцелярии президента Леха Качиньского. Тогда Качиньский сообщил, что ракеты должны защищать дальние территории от возможных иранских ракетных угроз, передает РИА «Новости». Президент Качиньский, по словам Дуды, сказал так: «Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, которые будут защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана».

    Сейчас Дуда признал, что база в основном предназначена для противостояния с Россией. База ПРО в Редзиково включает радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3).

    Церемония официального открытия базы состоялась в среду в польском Редзиково, в 165 километрах от границы с Россией, ее транслировало польское телевидение. На мероприятии присутствовали президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    В октябре глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзиково будет использоваться для уничтожения ракет, включая иранские и российские. По его словам, официальное открытие базы, расположенной около города Слупска, запланировано на ближайшие недели.

    Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия планирует принять меры для поддержания военного паритета в ответ на размещение американского комплекса противоракетной обороны в Польше.

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    13 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности баллотироваться на третий президентский срок
    Трамп заявил о готовности баллотироваться на третий президентский срок
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дональд Трамп, который одержал победу на выборах в США, открыто заявил о своей готовности баллотироваться на третий президентский срок, если удастся найти способ обойти положения американской конституции.

    В своем заявлении Трамп отметил: «Я полагаю, что не буду баллотироваться снова, если только вы не скажете: «Он хорош, мы должны придумать что-то еще», передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

    Согласно действующим нормам Конституции США, одно и то же лицо может занимать пост президента страны не более двух сроков, что делает невозможным выдвижение Трампа в 2028 году.

    Ранее в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.

    В субботу Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине.

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    13 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    Байден и Трамп договорились о мирной передаче власти в США

    Байден и Трамп обсудили мирную передачу власти в США

    Байден и Трамп договорились о мирной передаче власти в США
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.

    Отмечается, что на встрече лидеры обсудили процесс передачи власти и подчеркнули его важность для поддержания демократических традиций США. «Политика – это сложная вещь. Часто это далеко не приятный мир, но сегодня он очень приятный, и я ценю, что процесс передачи власти проходит настолько гладко, насколько это возможно», – заявил Трамп, подчеркивая ту атмосферу, в которой проходила встреча. Байден ответил краткой репликой: «Пожалуйста», передает РИА «Новости».

    Встреча в Овальном кабинете прошла в присутствии журналистов и стала символическим шагом, указывающим на соблюдение демократических процедур.

    Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США активно разрабатывают стратегию противодействия политике Дональда Трампа, которая может обесценить достижения Джо Байдена на посту президента страны.

    В воскресенье помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден и Трамп 13 ноября проведут встречу в Белом доме для обсуждения процесса передачи власти и внешнеполитических приоритетов.

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    14 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине

    Лавров сравнил идею заморозки конфликта на Украине с минскими соглашениями

    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, но хуже, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: «Ну вот, что потеряно – того не вернешь, давайте как-то заморозимся», – приводит слова министра ТАСС. со ссылкой на канал «Россия-1».

    Однако «даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию», предлагают «перемирие на десять лет» по линии соприкосновения, а «потом посмотрим», сказал он. По мнению Лаврова, «это те же самые минские договоренности в новой упаковке», даже «хуже».

    «Минские договоренности были окончательные. Если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так», – заявил он. По его словам, «все рухнуло», так как украинские лидеры Владимир Зеленский и Петр Порошенко категорически не хотели предоставлять особый статус части Донбасса, «которая осталась бы украинской».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису. Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

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    13 ноября 2024, 21:20 • Новости дня
    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews сообщил о назначении Трампом спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной, сообщает FoxNews.

    Ожидается, что новое назначение будет объявлено в ближайшее время. Источники телеканала сообщают, что это будет человек с высоким авторитетом, которому поручено найти решение для мирного урегулирования конфликта, передает FoxNews

    В предыдущий период президентства Трампа с 2017 по 2021 год специальным посланником по Украине был Курт Волкер. Его основной задачей была реализация Минских соглашений, и он занимал эту должность до 2019 года. Волкер активно участвовал в дипломатических усилиях по стабилизации ситуации на Украине.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп якобы звонил президенту России Владимиру Путину 7 ноября, обсуждая среди прочего украинский конфликт. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что это «чистая выдумка». Также 6 ноября Wall Street Journal, ссылаясь на источники, утверждала, что команда Трампа разрабатывает план по завершению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, где они подчеркнули значимость мирной передачи власти.


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    14 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Байден и Трамп обсудили Украину

    На встрече в Белом доме Байден и Трамп обсудили вопрос поддержки Украины

    Байден и Трамп обсудили Украину
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден на встрече с избранным президентом Дональдом Трампом акцентировал важность постоянной поддержки Украины, сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

    «Президент Байден подтвердил свое мнение, что поддержка Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США», – приводит слова Салливана РИА «Новости».

    По словам Салливана, Байден объяснил, что поддержка Украины якобы направлена на предотвращение более широкого конфликта, который мог бы повлиять на Соединенные Штаты.

    При этом администрация Байдена не уверена в том, какой подход к Украине выберет команда Трампа. Салливан заявил: «На данный момент мы видим, что поддержка Украины была двухпартийной и включала голосование в Палате представителей и в Сенате в пользу выделения ресурсов Украине. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это продолжилось», – передает ТАСС.

    Трамп в интервью New York Post сообщил о расхождении мнений с Байденом относительно украинского конфликта. Трамп отметил важность понимания взглядов Байдена и сообщил, что они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча Байдена и Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о планах Байдена до 20 января поставить Украине все одобренные средства Конгрессом. По его словам, НАТО сделает все, чтобы подготовить ВСУ к продолжению конфликта в 2025 году.

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    13 ноября 2024, 20:28 • Новости дня
    Мелания Трамп заявила о нежелании постоянно жить в Белом доме

    CNN сообщил о планах Мелании Трамп проводить время во Флориде и Нью-Йорке

    Мелания Трамп заявила о нежелании постоянно жить в Белом доме
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Мелания Трамп не намерена постоянно проживать в Белом доме после инаугурации Дональда Трампа, предпочитая проводить время во Флориде и Нью-Йорке.

    Телеканал CNN сообщил, что супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания Трамп, вероятно, не будет регулярно проживать в Белом доме после инаугурации. Это решение связано с ее желанием сохранить определенную степень автономии, а также уже сложившийся образ жизни в семейной резиденции во Флориде и Нью-Йорке.

    По информации CNN, Мелания Трамп предпочитает проводить большую часть времени во Флориде, где у нее есть круг друзей, и в Нью-Йорке, где их сын Бэррон Трамп учится в университете. Также ожидается, что Мелания будет присутствовать на крупных мероприятиях вместе с мужем и продвигать свои инициативы в качестве первой леди.

    Известно, что Дональд Трамп планирует, как и в первый президентский срок, проводить зимние выходные в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде и летние – в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Напомним, что Трамп одержал победу на выборах 5 ноября, обойдя представителя демократов Камалу Харрис. Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, в ходе которой они обсудили процесс передачи власти и подчеркнули его важность для поддержания демократических традиций США.

    Спецпрокурор Джек Смит, который вел дела против Дональда Трампа, планирует уйти в отставку к январю, чтобы завершить свои дела до возвращения Трампа в Белый дом.

    Илон Маск и бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство по эффективности в правительстве США, которое будет работать вне госструктур для радикального реформирования системы, объявил Дональд Трамп.

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    14 ноября 2024, 12:40 • Новости дня
    Сенатор Рубио пообещал добиваться «мира силой» в должности госсекретаря США
    Сенатор Рубио пообещал добиваться «мира силой» в должности госсекретаря США
    @ Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Сенатор Марко Рубио заявил, что в случае утверждения госсекретарем будет добиваться мира силой и ставить интересы Америки превыше всего, а также выразил благодарность за доверие избранному президенту Дональду Трампу.

    Сенатор Марко Рубио, предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, заявил, что будет стремиться к достижению мирового порядка через «мир силой», сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что его работа будет направлена на реализацию внешнеполитической программы Трампа, при этом интересы Америки и ее граждан будут всегда на первом месте. На своей странице в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России) он отметил, что намерен ежедневно работать над этими задачами под руководством президента.

    Рубио выразил благодарность Дональду Трампу за оказанное доверие и подчеркнул, что надеется на поддержку своих коллег в Сенате США для утверждения в должности госсекретаря. Процесс утверждения требует одобрения Сената, и Рубио надеется заручиться необходимой поддержкой.

    Ранее Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть Рубио на должность госсекретаря. Сенатор от штата Флорида занимает эту позицию с 2011 года. В прошлом году против него были введены санкции Пекином в ответ на санкции Министерства финансов США против китайских и гонконгских официальных лиц.

    Накануне Трамп подтвердил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем в своей новой администрации.

    Американист Григорий Ярыгин заявил, что Рубио не станет тем министром иностранных дел США, который ведет конструктивную политику, его политика будет ситуативной. Отмечается, что назначение Марко Рубио может усилить жесткую политику в отношении Китая.

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    14 ноября 2024, 09:20 • Новости дня
    NBC News: В Минюсте США в шоке от идеи Трампа назначить Гетца главой ведомства

    Tекст: Мария Иванова

    Идея Дональда Трампа назначить конгрессмена Мэтта Гетца главой министерства юстиции вызвала бурю негодования и шока среди сотрудников ведомства из-за его прошлых конфликтов с Минюстом и ФБР.

    Как сообщает NBC News, предложение избранного президента США Дональда Трампа назначить конгрессмена Мэтта Гетца главой министерства юстиции вызвало волну недовольства среди работников ведомства. Называя решение «безумием», сотрудники Минюста выразили обеспокоенность последствиями такого назначения, передает РИА «Новости».

    Один из чиновников заявил: «Боже мой», подчеркивая неожиданность выбора. Другой назвал его «поистине ошеломляющим», а третий подчеркнул, что это «смехотворная» идея.

    Телеканал цитирует бывшего высокопоставленного чиновника, который заявил, что Гетц – «наименее квалифицированный человек», когда-либо предлагавшийся на эту должность. Обеспокоенность сотрудников министерства также связана с тем, что в отношении Гетца ранее велось федеральное расследование, хотя обвинения не были предъявлены. Несмотря на это, он продолжал критиковать министерство и ФБР, призывая к сокращению их финансирования.

    Дональд Трамп, выигравший президентские выборы 5 ноября, стал первым с XIX века политиком, вернувшимся в Белый дом после четырех лет перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение, а Джо Байден поздравил Трампа с победой. Инаугурация нового президента пройдет 20 января, после утверждения результатов выбора коллегией выборщиков 17 декабря и Конгрессом 6 января.

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бывшая конгрессвумен Тулси Габбард выдвинута на пост директора национальной разведки США, а конгрессмен Мэтт Гетц – на должность генерального прокурора.

    Ранее назначение телеведущего Пита Хегсета министром обороны США вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях.

    Между тем Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое Министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа, чтобы сократить бюрократию и избыточные расходы.

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    13 ноября 2024, 22:17 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии запросов от команды Трампа на разговор с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Команда избранного президента США Дональда Трампа не направляла Москве запрос не подготовку телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, получала ли Москва такой запрос, Песков ответил: «Нет. Пока не было», – передает ТАСС.

    В воскресенье Washington Post заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах в США. Песков опроверг данную информацию.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    13 ноября 2024, 23:23 • Новости дня
    Трамп подтвердил намерение назначить Рубио главой Госдепа

    Трамп объявил о намерении назначить сенатора Рубио госсекретарем США

    Трамп подтвердил намерение назначить Рубио главой Госдепа
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем в своей новой администрации.

    «Для меня большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио официально номинирован на пост государственного секретаря США», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что Рубио будет «сильным защитником» американского народа, «настоящим другом» союзникам США, а также «бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам». «Марко – уважаемый лидер и мощный голос свободы», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о том, что Рубио станет новым госсекретарем США, сообщало издание The Wall Street Journal. Обладая репутацией антикитайского и антииранского ястреба, он является сторонником начала переговоров по украинскому кризису.

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    13 ноября 2024, 20:46 • Новости дня
    Лавров: Победа Трампа на выборах не изменит позицию США по украинскому кризису

    Tекст: Дарья Григоренко

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису и контролю над европейскими делами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Марине Ким на телеканале «Россия-1».

    Лавров подчеркнул, что США продолжат стремиться контролировать ситуацию как на околонатовском пространстве, так и в Европе в целом. Он отметил, что Евросоюз в военно-политическом плане стал аналогом НАТО, и Вашингтон будет следить за происходящим в этих регионах, передает ТАСС.

    По его словам, вопрос в том, как именно США будут осуществлять свои контрольные функции в новых условиях, остается открытым. Лавров добавил, что он не берется предсказывать, какими методами это будет сделано, но в том, что Вашингтон захочет оставлять эти процессы под своим контролем, у него нет сомнений.

    Ранее президент украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что Украине следует готовиться к сокращению помощи от США после победы Дональда Трампа на выборах, поскольку значительная часть спецтехники и оружия будет поставляться за счет Киева, а не безвозмездно, как ранее.

    В понедельник Служба внешней разведки России сообщила, что Вашингтон прорабатывает проведение выборов на Украине в 2025 году, чтобы заменить Владимира Зеленского.

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    14 ноября 2024, 00:51 • Новости дня
    Байден не стал отказываться от слов о Трампе как об «угрозе демократии»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден, называвший избранного главу государства Дональда Трампа «угрозой демократии», не отказывается от своих слов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «То, что президент Байден сказал, по-прежнему остается в силе», – приводит слова Жан-Пьер РИА «Новости».

    Она заверила, что слова Байдена были не просто агитацией. Однако, по ее словам, передача власти – «это тоже демократический принцип».

    Встреча Трампа и Байдена продлилась два часа, они обсудили вопросы международной политики и внутренние дела, заявила Жан Пьер. При этом, как она отметила, Байден не делился никакими секретными сведениями. Разговор прошел в доверительном ключе и был содержательным.

    Напомним, Байден и Трамп подчеркнули значимость мирной передачи власти и обсудили вопрос поддержки Украины.

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