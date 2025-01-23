Трамп назначил защищавшего его при покушении агента новым главой Секретной службы США

Шон Курран, защищавший Трампа при покушении, возглавит Секретную службу США

Tекст: Денис Тельманов

В сообщении ТАСС говорится, что президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана новым директором Секретной службы. Курран, ранее защищавший Трампа при покушении в городе Батлер, штат Пенсильвания, сменит исполняющего обязанности директора Рона Роува.



«Для меня огромная честь назначить Шона Куррана следущим директором Секретной службы Соединенных Штатов», – заявил Трамп. Он подчеркнул, что Курран посвятил 23 года правоохранительной системе, начав службу в Секретной службе с 2001 года.

Во время первой администрации Трампа Курран служил помощником специального агента, отвечавшего за отдел защиты президента. Трамп отметил его «бесстрашное мужество» при покушении 13 июля 2024 года в Батлере, когда Курран рисковал жизнью, защищая его от выстрела. Стрелок, открывший огонь из штурмовой винтовки, находился на расстоянии 100 метров от сцены. В результате инцидента Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, еще двое пострадали.

Назначение Куррана стало следствием отставки бывшего директора Кимберли Читл, которая покинула пост после покушения на Трампа, оставив Рона Роува временно руководить ведомством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Секретная служба США признала, что ее сотрудники допустили ошибки в коммуникации и координации во время июльского покушения на Дональда Трампа, а Рональд Роу отметил важность исправления этих недочетов сообщил исполняющий обязанности директора службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние двадцать лет Секретная служба США переживает самый крупный отток сотрудников, так как 1400 агентов покинули организацию по причине переработок и недостаточной подготовки нового персонала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, признался, что начал беспокоиться за безопасность своей семьи после двух покушений на его жизнь.

