Священник призвал отказаться от «магического подхода» в молитве

Священник Павел Островский заявил о недопустимости «магического подхода» к молитве

Tекст: Вера Басилая

Священник Павел Островский в эфире радио Sputnik высказался о так называемом «магическом подходе» в молитве, который заключается в частом повторении прошений в надежде на их исполнение. По его словам, такой подход похож на поведение детей, которые многократно просят родителей о покупке игрушки и ожидают, что их просьбы будут удовлетворены.

Островский подчеркнул, что подобное поведение не соотносится с настоящей молитвой, которая должна быть общением с Господом, а не способом добиться удовлетворения своих желаний. Он отметил, что молитва не должна служить для «выбивания» чего-либо у небес.

По мнению священника, истинные верующие молятся не ради достижения своих целей, а из-за удовольствия от самого процесса общения с Господом. Он также добавил, что многочасовые службы, несмотря на их продолжительность, приятны тем, кто искренне любит и ценит Бога.

Протоиерей Максим Первозванский сообщал, что на Крещение Господне 19 января церковь верит, что молитвы освящают всю природу воды, включая дождь и снег, однако освященная в храмах питьевая вода, известная как великая агиасма, считается особой святыней.