Путин назвал ключевые темы заседания СПЧ

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня мы обсудим, что еще необходимо сделать для участников специальной военной операции и контртеррористической операции, для наших ветеранов», – приводит слова главы государства Telegram-канал Кремля.

В числе ключевых тем Путин назвал вопросы социальной поддержки семей с детьми, обеспечение занятости и реабилитации инвалидов, а также совершенствование системы паллиативной помощи.

Отдельное внимание, по словам президента, будет уделено эффективности и безопасности внедрения современных технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

Ранее Путин обновил состав СПЧ.