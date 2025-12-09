Лавров обсудил с Сийярто итоги встречи Путина и Орбана

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров отметил, что венгерские партнеры внимательно следят за развитием событий и выразил уверенность, что обсуждение будет полезным для обеих сторон, передает РИА «Новости».

Кроме того, министр подтвердил намерение обменяться мнениями о ситуации вокруг усилий по украинскому урегулированию. По его словам, за последние десять дней произошли определенные события, которые требуют совместного анализа.

Лавров подчеркнул, что действия Евросоюза, в частности, санкции Европейской комиссии, создают серьезные преграды для российско-венгерского сотрудничества. Тем не менее он отметил положительную динамику: несмотря на трудности, товарооборот между Россией и Венгрией продолжает расти благодаря усилиям профильных ведомств обеих стран.

Министр отдельно выделил приоритетное значение энергетики в отношениях с Венгрией. По его словам, сектор электроэнергетики развивается устойчиво, что способствует дальнейшему сближению позиций двух государств.

В конце ноября Путин провел переговоры с Орбаном в Кремле. Российский лидер отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу. Путин заявил о доверительном диалоге с премьером Венгрии.