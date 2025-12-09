Папа римский обсудил с Зеленским возвращение украинских детей

Tекст: Вера Басилая

Папа Римский Лев XIV принял Владимира Зеленского в своей загородной резиденции, передает ТАСС.

Святая служба отметила, что понтифик по вторникам обычно не проводит официальные аудиенции, но сделал исключение для лидера Украины. В ходе «сердечной беседы» обсуждались аспекты мирного урегулирования на Украине, возвращение украинских детей и ситуация с военнопленными.

В заявлении отдельно подчеркивается, что понтифик вновь выразил надежду на то, что дипломатические инициативы приведут к «справедливому и прочному миру», а также подтвердил необходимость продолжения диалога.

Ватикан принимает участие в посреднических гуманитарных усилиях, в частности занимается передачей списков военнопленных и детей, вывезенных из зон боевых действий в Россию. Спецпосланник по Украине, кардинал Маттео Дзуппи, продолжает миссию, поддерживая контакты как с украинской, так и с российской стороной.

Зеленский заявил, что 9 декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный вместе с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.

Трамп отметил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву и стараются добиться прекращения гибели людей на Украине по гуманитарным причинам.

Москва подчеркнула, что ей неизвестны итоги переговоров между Вашингтоном и Киевом, которые прошли во Флориде.

