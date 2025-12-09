Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.0 комментариев
Эксперт объяснил отказ президента Польши ехать в Киев
Полонист Стремидловский: Польша старается отойти от «украинской пропасти»
Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от визита на Украину по приглашению Владимира Зеленского, поскольку Варшава не рассматривает Киев как равноправного партнера. Но на Банковой все равно попытаются задействовать польского лидера в своих политических играх, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский.
«Навроцкий не едет в Киев, чтобы не участвовать в политических играх Банковой. Это вопрос имиджа и чести. В последние годы мы видели, как к Зеленскому, выступающему в роли радушного хозяина, приезжали высокопоставленные западные политики», – сказал полонист Станислав Стремидловский.
«Польский лидер дал понять, что не рассматривает Украину как равноправного партнера. Он не допускает покровительственный тон Киева в отношении Варшавы. Более того, Навроцкий постоянно указывает на неблагодарность украинских политиков, которые должны быть признательны Польше за помощь», – указал спикер.
В этой связи примечательно, что польских представителей не пригласили на саммит в Лондон, где Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц обсуждали урегулирование конфликта на Украине. Впрочем, отказ Навроцкого и неприглашение Варшавы за стол переговоров не стоит связывать напрямую, считает эксперт.
«Польша стремится дистанцироваться от Киева. Этот процесс начался еще после вступления Дональда Туска в должность премьера в декабре 2023 года. Уже тогда стало понятно, что республика старается отойти от «украинской пропасти». Сейчас мы увидим продолжение этой тенденции», – продолжил аналитик.
«Между тем, Зеленский уже заявил, что готов ехать в Варшаву, если получит запрос. Формально политес соблюден. Думаю, далее их спор по поводу первого визита будет похож на перетягивание «дипломатического каната», – резюмировал Стремидловский.
Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач сообщил, что польский лидер Кароль Навроцкий отказался от визита на Украину по приглашению Владимира Зеленского. Их встреча пройдет в Варшаве.
«Мы рады, что связь с Польшей важна для президента Украины. Для нас также ценны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении. Мы прорабатываем дату встречи в Варшаве путем открытых и активных дипломатических контактов», – написал Пшидач в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Киев ценит поддержку, которую Варшава указывает украинским беженцам и в сфере оказания гуманитарной помощи. «Украина уважает Польшу», – приводит его слова телеканал Wpolsce24.
Несколькими днями ранее Навроцкий заявлял, что отношения Варшавы и Киева должны строиться на паритетной основе. «Нельзя гарантировать реализацию украинских требований за счет польских интересов», – указывал он. Польша продолжит оказывать поддержку Украине, но будет руководствоваться национальными приоритетами, указал президент. По его словам, если Зеленский ожидает иного, то он ошибается.