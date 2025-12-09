Эксперт объяснил отказ президента Польши ехать в Киев

Полонист Стремидловский: Польша старается отойти от «украинской пропасти»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Навроцкий не едет в Киев, чтобы не участвовать в политических играх Банковой. Это вопрос имиджа и чести. В последние годы мы видели, как к Зеленскому, выступающему в роли радушного хозяина, приезжали высокопоставленные западные политики», – сказал полонист Станислав Стремидловский.

«Польский лидер дал понять, что не рассматривает Украину как равноправного партнера. Он не допускает покровительственный тон Киева в отношении Варшавы. Более того, Навроцкий постоянно указывает на неблагодарность украинских политиков, которые должны быть признательны Польше за помощь», – указал спикер.

В этой связи примечательно, что польских представителей не пригласили на саммит в Лондон, где Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц обсуждали урегулирование конфликта на Украине. Впрочем, отказ Навроцкого и неприглашение Варшавы за стол переговоров не стоит связывать напрямую, считает эксперт.

«Польша стремится дистанцироваться от Киева. Этот процесс начался еще после вступления Дональда Туска в должность премьера в декабре 2023 года. Уже тогда стало понятно, что республика старается отойти от «украинской пропасти». Сейчас мы увидим продолжение этой тенденции», – продолжил аналитик.

«Между тем, Зеленский уже заявил, что готов ехать в Варшаву, если получит запрос. Формально политес соблюден. Думаю, далее их спор по поводу первого визита будет похож на перетягивание «дипломатического каната», – резюмировал Стремидловский.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач сообщил, что польский лидер Кароль Навроцкий отказался от визита на Украину по приглашению Владимира Зеленского. Их встреча пройдет в Варшаве.

«Мы рады, что связь с Польшей важна для президента Украины. Для нас также ценны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении. Мы прорабатываем дату встречи в Варшаве путем открытых и активных дипломатических контактов», – написал Пшидач в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Киев ценит поддержку, которую Варшава указывает украинским беженцам и в сфере оказания гуманитарной помощи. «Украина уважает Польшу», – приводит его слова телеканал Wpolsce24.

Несколькими днями ранее Навроцкий заявлял, что отношения Варшавы и Киева должны строиться на паритетной основе. «Нельзя гарантировать реализацию украинских требований за счет польских интересов», – указывал он. Польша продолжит оказывать поддержку Украине, но будет руководствоваться национальными приоритетами, указал президент. По его словам, если Зеленский ожидает иного, то он ошибается.