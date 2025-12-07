Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.10 комментариев
Синоптик сообщил о резком потеплении в Москве
Вильфанд сообщил о резком потеплении до плюс 7 в Москве
В столице на следующей неделе ожидается существенное потепление, дневная температура повысится до плюс семи градусов, а ночами будет около ноля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Резкое повышение температуры ожидается в Москве с четверга, 11 декабря: ночные значения составят от нуля до плюс двух градусов, а днем столбики термометров покажут от плюс двух до плюс семи, сообщает ТАСС.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что причиной потепления станет юго-западный ветер, который приведет температурный фон в городе к значениям, превышающим климатическую норму на 4-6 градусов.
По словам Вильфанда, в пятницу дневная и ночная температура будет находиться в пределах от нуля до плюс пяти градусов, возможны небольшие осадки, но, как подчеркнул специалист, снег не задержится и снежный покров не сформируется.
В течение следующей недели не ожидается условий для сильных осадков. К выходным вновь ожидается небольшое похолодание: ночью воздух охладится до минус четырех, а днем температура будет находиться в диапазоне от минус трех до плюс двух градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве существенное похолодание и формирование устойчивого снежного покрова ожидаются только после середины декабря. Климатические показатели вернутся к норме ближе к концу года.