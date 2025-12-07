  • Новость часаВ Кремле назвали позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США
    Польский гонор настиг Германию
    Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    Лурье отказалась отзывать жалобу после заявлений Долиной о возврате денег
    Проевропейские министры и оппозиция Сербии потребовали отнять NIS у России
    МИД назвал потери Европы за четыре года санкций
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    10 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    27 комментариев
    7 декабря 2025, 05:51

    Синоптик сообщил о резком потеплении в Москве

    Вильфанд сообщил о резком потеплении до плюс 7 в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице на следующей неделе ожидается существенное потепление, дневная температура повысится до плюс семи градусов, а ночами будет около ноля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Резкое повышение температуры ожидается в Москве с четверга, 11 декабря: ночные значения составят от нуля до плюс двух градусов, а днем столбики термометров покажут от плюс двух до плюс семи, сообщает ТАСС.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что причиной потепления станет юго-западный ветер, который приведет температурный фон в городе к значениям, превышающим климатическую норму на 4-6 градусов.

    По словам Вильфанда, в пятницу дневная и ночная температура будет находиться в пределах от нуля до плюс пяти градусов, возможны небольшие осадки, но, как подчеркнул специалист, снег не задержится и снежный покров не сформируется.

    В течение следующей недели не ожидается условий для сильных осадков. К выходным вновь ожидается небольшое похолодание: ночью воздух охладится до минус четырех, а днем температура будет находиться в диапазоне от минус трех до плюс двух градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве существенное похолодание и формирование устойчивого снежного покрова ожидаются только после середины декабря. Климатические показатели вернутся к норме ближе к концу года.

    4 декабря 2025, 14:35
    Вице-президент индийского телеканала удивилась отсутствию эффекта санкций в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент телеканала India Today Калли Пури отметила атмосферу зимней Москвы и удивилась отсутствию влияния западных санкций на город.

    По словам Пури, в российской столице царит праздничная атмосфера с новогодней иллюминацией, украшенными елками и большими празднествами, передает ТАСС.

    «И это мечта – быть в Москве в это время года, когда все, как в зимней сказке, с новогодней иллюминацией, елками, украшениями и празднествами. И ты удивляешься: а где санкции?», – сказала она.

    Журналистка India Today Гита Мохан, бравшая интервью у президента России Владимира Путина перед его визитом в Индию, напомнила, что российский президент, услышав комплимент Пури о столице, в ответ предложил ей остаться в Москве еще на две недели. На это Пури в шутку заявила: «У меня приказ президента, так что пока-пока!».

    Ранее индийская журналистка Мохан назвала интервью с Путиным «беседой мечты».

    Комментарии (3)
    4 декабря 2025, 16:20
    Актер Збруев объявил о возвращении в «Ленком» после госпитализации

    Александр Збруев объявил о возвращении на сцену театра «Ленком» после госпитализации

    Актер Збруев объявил о возвращении в «Ленком» после госпитализации
    @ Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный артист Александр Збруев после выздоровления начал репетировать роль в новой массовой постановке Владимира Панкова в «Ленкоме», сообщил прессе сам актер.

    Александр Збруев возвращается на сцену театра «Ленком Марка Захарова» после выписки из больницы. Народный артист РСФСР начал репетировать роль в новой постановке художественного руководителя театра Владимира Панкова «Репетиция оркестра». Премьеру спектакля Збруев планирует представить зрителям уже на следующей неделе, 12 или 13 декабря. Об этом он сам сообщил в интервью ТАСС.

    Из клиники актер выписался 24 октября. Всего в новой постановке Панкова заняты 80 артистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 9 октября Збруева экстренно доставили в центр НИИ скорой помощи им. Склифосовского с жалобами по урологической части.

    До этого еще в сентябре он отказался от госпитализации после ухудшения самочувствия перед выходом на сцену спектакля «Вишневый сад».

    Позже президент «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что актер проходит плановое обследование и чувствует себя хорошо.

    Комментарии (2)
    6 декабря 2025, 19:55
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 21:40
    Экс-полицейский в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Экс-полицейский Ведель в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сотрудник московской полиции Сергей Ведель осужден на семь лет колонии по обвинению в распространении ложных сведений о российской армии.

    Суд Перовского района Москвы вновь назначил бывшему полицейскому Сергею Веделю наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Государственное обвинение настаивало на 11 годах колонии, передает ТАСС.

    Веделя уже приговаривали к семи годам лишения свободы по этому же обвинению. Позднее Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции. В сведениях дела отмечается, что Ведель вырос в русскоязычной семье в Буче на Украине, а в московской полиции проработал более 20 лет, в том числе на должностях водителя и техника, закончив службу в звании капитана.

    Уголовное дело возбудили после появления критических высказываний Веделя о действиях российских войск на Украине, которые прозвучали в телефонных разговорах с бывшими коллегами. Записи этих разговоров стали основанием для обвинения. По словам адвоката подсудимого Даниила Бермана, прокуратура трактовала частные беседы Веделя о спецоперации как публичное выступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Южный окружной военный суд назначил уроженцу Узбекистана восемь лет заключения за ложные публикации об армии России и оправдание терроризма.

    Москвич Солим Камин также получил восемь лет колонии за публикацию фейков о ВС России.

    До этого экс-депутата столичной думы Максима Круглова арестовали по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС России.


    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 00:58
    День начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву отмечают в России
    День начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву отмечают в России
    @ Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В России в пятницу, 5 декабря, отмечают День воинской славы – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

    Контрнаступление советских войск против немецко-фашистских войск в Битве за Москву началось 5 декабря 1941 года, передает РИА «Новости».

    День воинской славы России установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

    Битва за Москву (Московская битва, Битва под Москвой) длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года и стала одним из переломных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны. Военные действия делились на оборонительный этап и два наступательных – контрнаступление, начавшееся 5 декабря, и последующее общее наступление Красной армии.

    Контрнаступление началось силами Калининского фронта под командованием Ивана Конева, Западного фронта под руководством Георгия Жукова, правого крыла Юго-Западного фронта маршала Семена Тимошенко, а также вновь созданного Брянского фронта под командованием Якова Черевиченко. Несмотря на суровые морозы, недостаток сил и глубокий снег, советские войска продвигались вперед.

    В результате контрнаступления и дальнейшего наступления враг был отброшен на 150-400 км, были освобождены Московская и Тульская области, а также части Калининской (Тверской) и Смоленской областей. Битва под Москвой стала первым крупным поражением Германии в ходе Второй мировой войны.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 23:05
    Следователи начали проверку из-за угроз семье Влада Соколовского

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве начата проверка после сообщений о поступлении угроз в адрес певца Влада Соколовского и его семьи, в том числе трехлетнего сына.

    Как передает ТАСС, следователи начали проверку после информации о поступлении угроз семье известного исполнителя Влада Соколовского, включая его малолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

    В сообщении подчеркивается: «В эфире правовой программы сообщалось, что в Москве семье певца Влада Соколовского поступают угрозы. Отмечается, что расправой угрожают, в том числе его 3-летнему сыну».

    В пресс-службе СК подчеркнули, что глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание доложить обо всех результатах проверки и выявленных обстоятельствах. Назначен ответственный за исполнение поручения, контроль осуществляется центральным аппаратом Следственного комитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Shaman объявил об отмене двух концертов в ДК «Энергомаш» в Белгороде из-за угрозы провокаций и заботы о безопасности.

    Экстремистский украинский сайт «Миротворец» разместил личные данные трехлетнего гражданина России, обвинив его в нарушении границы и посягательстве на суверенитет Украины.

    В Екатеринбурге началась проверка после сообщений о нападении на актера и телеведущего Андрея Гликогена.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 21:52
    Москвичу назначили 15 штрафов за сатанизм в соцсетях

    Москвич Кузнецов 15 раз наказан за публикации сатанизма в соцсетях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тушинский суд Москвы назначил жителю столицы Ивану Кузнецову 15 штрафов за публикацию на своей странице во «ВКонтакте» символики запрещенного в РФ Международного движения сатанизма.

    Тушинский суд столицы назначил жителю Москвы Ивану Кузнецову 15 штрафов за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» изображения «крест Левиафана (сульфур)», которое относится к символике Международного движения сатанизма, сообщает ТАСС. Эта организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

    В каждом из 15 судебных решений Кузнецов признан виновным по части первой статьи 20.3 КоАП РФ и оштрафован на тысячу рублей. Таким образом, общая сумма штрафов составила 15 тыс. рублей.

    В судебных документах сказано, что Кузнецов публиковал изображения под псевдонимом Джон Смит, и каждый материал находился в открытом доступе для всех пользователей. Правонарушения были выявлены сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД РФ, которые составили на Кузнецова соответствующие протоколы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жителя Краснодарского края оштрафовали за публикацию с элементами сатанизма на странице в соцсети.

    До этого Артем Репин из Петербурга получил 12 суток ареста за демонстрацию сатанинской символики.

    Напомним, в сентябре Росфинмониторинг включил Международное движение сатанизма в список террористических и экстремистских организаций.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 04:20
    Вильфанд сообщил об отсутствии снега в Москве до середины декабря

    Tекст: Денис Тельманов

    По данным Гидрометцентра, в декабре в столице ожидается облачность и отсутствие устойчивого снежного покрова как минимум до середины месяца.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что снег в Москве маловероятен до второй половины декабря.

    Прогнозируется, что на предстоящей неделе небольшие осадки и кратковременный снег возможны лишь в отдельных районах Московской области, однако высота снежного слоя не превысит одного сантиметра.

    В самой Москве специалисты не ожидают формирования устойчивого снежного покрова в ближайшие десять дней, температура будет незначительно колебаться.

    Вильфанд отметил, что в столице сохранится «однородный режим погоды» с минимальными температурными изменениями.

    По словам метеоролога, такие погодные условия будут сохраняться как минимум до середины текущего месяца, а существенных изменений в ближайшее время не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура зимой в Москве будет ниже, чем прошлой зимой, но экстремально холодных периодов не ожидается.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что существенное похолодание и формирование устойчивого снежного покрова в столице ожидаются только после середины декабря, когда температура вернется к климатической норме.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 14:37
    Имущество на 30 млн рублей изъято у бывшего замглавы Росалкогольтабакконтроля

    Имущество на 30 млн рублей изъято у бывшего замглавы Росалкогольтабакконтроля Гуляева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд постановил изъять имущество на сумму в 30 млн рублей у замглавы Росалкогольтабакконтроля Дениса Гуляева, поскольку чиновник не смог подтвердить свои доходы, позволяющие купить такую недвижимость, сообщает столичная прокуратура.

    Никулинский районный суд Москвы полностью удовлетворил иск прокуратуры и постановил изъять в доход государства имущество, полученное замруководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Денисом Гуляевым на неподтвержденные доходы.

    В сообщении прокуратуры столицы уточняется, что в 2012 году Гуляев купил земельный участок с домом в Истринском районе Московской области.

    Суммарная стоимость недвижимости оценивается в 30 млн рублей. При этом официальный доход чиновника не позволял ему приобрести указанный объект недвижимости, в связи он оформил его на родственника супруги и не декларировал его. Сам экс-чиновник занимал пост изменения главы Федеральной службы по контролю за алкогольными и табачными рынками с февраля 2022 года по февраль 2024 года. Ранее, с 2010 по 2016 год, работал в Росалкогольрегулировании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Нагатинский районный суд Москвы конфисковал имущество на сумму более 1,6 млрд рублей у бывшего замглавы Ростехнадзора Дмитрия Фролова и земель с ним лиц.

    Также суд взыскал в доход государства имущество экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и его окружения, в том числе санатории, апарт-отели и несколько земельных участков.

    Кировский райсуд Ростова-на-Дону ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании более 160 млн рублей с бывшего замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева и его супруги.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 13:32
    Полиция начала проверку после стрельбы в Москве

    Полиция начала проверку после сообщений о стрельбе на Мичуринском проспекте в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около девяти утра субботы в полицию поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы, во дворе жилого дома на Мичуринском проспекте в столице, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Полиция выясняет обстоятельства стрельбы, произошедшей на Мичуринском проспекте в столице. В пресс-службе главного управления МВД по Москве

    ТАСС рассказали, что около девяти часов утра поступило сообщение о хлопках, похожих на выстрелы, во дворе одного из домов.

    Полицейские быстро прибыли по указанному адресу, однако признаков противоправных действий не обнаружили. В правоохранительных органах уточнили, что информация о пострадавших пока не поступала. Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к правонарушению, а также всех обстоятельств произошедшего.

    Позже в интернете появилось видео, где, предположительно, мужчина несколько раз выстрелил и передал пистолет женщине, однако куда они целились, пока неизвестно. Полиция продолжает проверку и выясняет детали инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 29 ноября в центре Москвы в ходе конфликта мужчина применил светошумовое оружие и скрылся. Два человека были доставлены в больницу.

    В другом случае двое мужчин были задержаны за стрельбу из охолощенного автомата в Москве.

    А в Новой Москве группа подростков обстреляла двух сверстников у детской площадки, один подросток получил огнестрельное ранение шеи.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 21:25
    В Москве названы лауреаты премии #МыВместе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Национальном центре «Россия» 4 декабря прошло торжественное вручение Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Награды в номинациях «Субъекты Российской Федерации» и «Партнерство года» лауреатам вручил первый заместитель руководителя администрации президента России и сопредседатель оргкомитета премии Сергей Кириенко.

    Обращаясь к участникам церемонии, он отметил, что, по его словам, фраза «вы вместе» все чаще становится символом единства и сплоченности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Кириенко подчеркнул, что волонтерское сообщество можно назвать большой семьей людей, которых объединяет стремление помогать. Он напомнил, что добровольцы «распространяют энергию тепла своих сердец на всех окружающих».

    «Добровольчество в России сегодня это большая системная командная работа. Это уже труд не только отдельных добровольцев или волонтерских объединений, коммерческих организаций. Это системная работа с органами местного самоуправления, с руководителями регионов, с региональными командами, с командами федеральных министерств и ведомств. И по большому количеству проектов я знаю, что эти команды работают не по приказу, работают не по должностным инструкциям, не по функциональным обязанностям, их объединяет стремление души и зов сердца. Спасибо большое вам всем за это», – сказал Сергей Кириенко.

    Главным лауреатом в номинации «Субъекты Российской Федерации» стала Ульяновская область, представившая наиболее результативную модель развития добровольчества. В регионе действует сеть из 13 Добро.Центров и 100 волонтерских объединений, объединяющая более 90 тысяч человек. Среди значимых инициатив восстановление исторического парка силами 280 активистов, ежегодное вручение 10 тысяч тюльпанов женщинам ветеранам и комплексная помощь животным.

    Вторую степень получил Красноярский край. Там создана разветвленная система поддержки гражданских инициатив. В регионе работают 3600 НКО, зарегистрировано 80 тысяч волонтеров, открыты Добро.Центры, ресурсные площадки и штаб #МЫВМЕСТЕ. Регион предоставляет гранты, субсидии, льготные микрозаймы и имущественную поддержку, развивает проекты помощи пожилым людям, семьям участников СВО и экологические программы. В общественную деятельность вовлечено 17 % населения.

    Третью степень присудили Челябинской области. В регионе работают 8 300 НКО и 233 000 добровольцев, 33 Добро.Центра и 43 муниципальных штаба #МЫВМЕСТЕ. В 2025 году объем финансирования социальных инициатив превысит 1 миллиард рублей. Проекты позволили снизить количество чрезвычайных ситуаций, привлечь более 1 500 человек к спортивным мероприятиям и расширить возможности самореализации молодежи.

    Специальную номинацию «Партнерство года» получила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Организация отмечена за межсекторное взаимодействие и поддержку муниципалитетов. В сотрудничестве с Ассоциацией «Добро.рф» ВАРМСУ запустила проект «Территория доверия». Количество заявок от муниципалитетов выросло на 40 процентов в пятом сезоне премии.

    После церемонии Сергей Кириенко посетил выставочную зону Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, впервые проходящего в 2025 году в Национальном центре «Россия». Он пообщался с волонтерами и авторами проектов и присоединился к акции «Елка желаний» Движения Первых. Кириенко исполнит мечты трех детей: девятилетней Дианы из Новгородской области, желающей посетить анимационную студию, 12-летней Дарьи из Запорожской области, мечтающей о боксерских перчатках, и девятилетнего Арсена из Башкортостана, который попросил самокат.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 16:59
    Экстремально мало снега зафиксировали в европейской части России

    В «Фобосе» сообщили о рекордно малом количестве снега в Центральной России

    Tекст: Мария Иванова

    В этом году значительная часть Центральной России встретила декабрь практически без снега, поскольку средние температуры сохраняются выше нуля градусов из-за влияния атлантических воздушных масс.

    В европейской части России фиксируется экстремально малое количество снега, передает ТАСС.

    Как сообщили в центре погоды «Фобос», подобная ситуация стала встречаться не реже чем каждый второй декабрь, хотя раньше возникала только один-три раза за десять лет. Основной причиной называют «мощные вторжения атлантического воздуха», из-за которых во многих регионах средняя температура остается выше нуля.

    В «Фобосе» поясняют: «Экстремальное малоснежье наблюдается на европейской территории страны. Из-за мощных вторжений атлантического воздуха сейчас средняя температура во многих регионах остается слабоположительной». Это значит, что снег не формируется в привычном объеме к началу зимы.

    Эксперты добавили, что кроме изменений климата, на появление и устойчивость снежного покрова влияет солнечная активность. При спокойном Солнце снег ложится раньше обычного, а при высокой активности – задерживается.

    Ранее синоптики пообещали жителям Москвы облачную и теплую погоду в субботу.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что снег в столице не ожидается до середины декабря.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 06:56
    Москвичам пообещали облачный и теплый четверг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, преимущественно без осадков и температура до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В четверг москвичей ждет облачная погода без существенных осадков и температура воздуха до плюс 3 градусов, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

    В светлое время суток воздух прогреется до 1-3 градусов тепла, а ночью ожидается незначительное похолодание до минус 1 градуса. Ветер будет дуть с юга со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

    Атмосферное давление в течение дня составит примерно 758 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье температура будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, а в ночные часы возможны понижения до минус 4 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик ранее прогнозировала возможность такого атмосферного давления в столице. Вильфанд сообщил о мокром снеге и гололеде в четырех регионах России.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 08:36
    Москвичам пообещали облачную и теплую субботу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, местами небольшие осадки и температура до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Облачная погода с местами небольшими осадками и температурой до плюс 3 градусов ожидается в Москве в субботу, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Днем температура воздуха в столице составит от одного до трех градусов выше нуля, а в ночь на воскресенье может похолодать до минус двух.

    Ветер будет юго-западный скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление сохранится на уровне примерно 759 миллиметров ртутного столба.

    В Московской области в этот день ожидается от минус одного до плюс четырех градусов. К ночи температура может опуститься до минус четырех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик прогнозировала подобный рекорд ранее. В четырех регионах России наблюдаются мокрый снег и гололед.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 21:32
    В Москве осквернен памятник ветеранам МЧС

    СК возбудил дело по факту осквернения памятника ветеранам МЧС в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве начато расследование по факту осквернения памятника ветеранам МЧС на Кременчугской улице, в отношении некоего мужчины возбуждено дело по статье о повреждении мемориальных сооружений, сообщили в главке СК России.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника ветеранам МЧС на Кременчугской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России. Дело открыли по статье 243.4 УК России, предусматривающей наказание за уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений, а также мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или в честь дней воинской славы.

    В пресс-службе уточнили, что основанием для расследования стала информация из СМИ о мужчине, который осквернил памятник, установленный в память о ветеранах МЧС.

    На данный момент сотрудники Следственного комитета проводят следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против гражданина Литвы за осквернение памятника Воинам Освободителям в Судже в Курской области.

    А во Владивостоке задержали бомжа за хулиганские действия у памятника легендарному советскому разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге.

    До этого мужчина совершил попытку потушить Вечный огонь и разбросал венки на Поклонной горе в Москве.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 07:44
    Москвичам пообещали облачную и теплую пятницу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода и температура до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Облачная погода и до двух градусов тепла прогнозируются в Москве в пятницу, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. В дневное время температура в городе поднимется до нуля – плюс двух градусов, а ночью к субботе может опуститься до минус одного градуса.

    Ожидается южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на уровне около 758 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье днем температура воздуха будет варьироваться от минус двух до плюс трёх градусов, а ночью – до минус трёх. Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия при составлении планов на пятницу, особенно автомобилистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик ранее прогнозировала установление еще одного рекорда давления в столице. Вильфанд сообщил о мокром снеге и гололеде, которые ожидаются в четырех регионах России.

    Комментарии (0)
