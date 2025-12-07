Синоптик сообщил о резком потеплении в Москве

Вильфанд сообщил о резком потеплении до плюс 7 в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

Резкое повышение температуры ожидается в Москве с четверга, 11 декабря: ночные значения составят от нуля до плюс двух градусов, а днем столбики термометров покажут от плюс двух до плюс семи, сообщает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что причиной потепления станет юго-западный ветер, который приведет температурный фон в городе к значениям, превышающим климатическую норму на 4-6 градусов.

По словам Вильфанда, в пятницу дневная и ночная температура будет находиться в пределах от нуля до плюс пяти градусов, возможны небольшие осадки, но, как подчеркнул специалист, снег не задержится и снежный покров не сформируется.

В течение следующей недели не ожидается условий для сильных осадков. К выходным вновь ожидается небольшое похолодание: ночью воздух охладится до минус четырех, а днем температура будет находиться в диапазоне от минус трех до плюс двух градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве существенное похолодание и формирование устойчивого снежного покрова ожидаются только после середины декабря. Климатические показатели вернутся к норме ближе к концу года.