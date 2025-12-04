Турция сообщила о помощи в освобождении заблокированных средств для АЭС «Аккую»

Tекст: Ольга Иванова

Турция выступает посредником в вопросе разблокировки финансирования для строительства АЭС «Аккую», которое оказалось заморожено в США. Как сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, два млрд долларов «застряли» в банке JP Morgan, и сейчас российская и американская стороны ведут переговоры о высвобождении этих средств. «Мы также пытаемся играть роль посредника, чтобы помочь разблокированию этих средств, поскольку они будут использованы непосредственно в рамках проекта», – процитировал слова Байрактара ТАСС.

Министр подчеркнул, что для завершения строительства Турции требуется как разблокировать финансирование, так и получить оборудование, часть которого была заказана, но не поставлена. Он выразил надежду на положительный исход переговоров, отметив, что эти ресурсы критично важны для своевременного завершения проекта.

Байрактар также сообщил, что строительные работы на первом энергоблоке «Аккую» завершены на 95%, запуск и начало генерации электроэнергии ожидаются в 2026 году. По словам министра, сейчас основное внимание уделено завершению строительства первого атомного реактора, за которым впоследствии последуют остальные энергоблоки.

Он добавил, что сейчас большая часть необходимого оборудования уже находится в Турции, а часть еще поставляется из Китая. «Росатом» сумел заменить отсутствующие компоненты китайской продукцией, которая, по словам министра, была заказана почти полтора года назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пусконаладочные работы на первом энергоблоке турецкой АЭС «Аккую» вышли на финальную стадию перед запуском.

Эрдоган отметил, что с началом строительства АЭС «Аккую» страна вышла на новый уровень развития энергетики.

Турецкие компании планируют применять приобретенный опыт строительства АЭС «Аккую» не только внутри страны, но и в рамках зарубежных ядерных проектов.