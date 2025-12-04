Кадыров попросил Путина не сердиться на него, если Европа начнет «добровольно извиняться»

Tекст: Мария Иванова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о готовности к возможному военному конфликту с Европой.

Российский лидер ранее заявил: «Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений».

Кадыров отметил: «Церемониться уж точно не будем, Владимир Владимирович, ждем приказа! Все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил развязать войну с Россией».

Кадыров также обратился к Путину с вопросом о том, как президент отнесется к добровольному извинению европейских стран в случае начала конфликта

«У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если это все начнется, Вы же не обидетесь на нас, если они сразу ДОБРОВОЛЬНО будут извиняться?» – написал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рамзан Кадыров назвал себя верным помощником и соратником Владимира Путина.

Глава Чечни показал пленного бойца ВСУ, которого спасли от голодной смерти.