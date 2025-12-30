В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
Азаров заявил о прямом указании «хозяев» Зеленского атаковать резиденцию Путина
Владимир Зеленский не стал бы совершать атаку на резиденцию российского президента Владимира Путина без прямых команд от западных «хозяев», заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
По мнению Азарова, Зеленский и его окружение являются марионетками Запада, в частности, американцев и европейцев, прежде всего британцев. Он подчеркнул, что резиденция Путина была атакована неслучайно, операция была тщательно спланирована и координировалась извне, по приказу «хозяев» главы киевского режима, передает ТАСС.
Азаров отметил, что слова Зеленского в рождественском обращении говорят о его информированности относительно предстоящей атаки на резиденцию российского лидера. Он добавил, что украинские власти получили разрешение и сопровождение от западных структур для проведения этой операции с применением большого числа беспилотников.
Комментируя дипломатическую ситуацию, Азаров указал, что «киевский режим» стал основным препятствием для заключения мирного соглашения. По его словам, провокационные действия Киева срывают любые перспективы переговоров.
Он привел слова главы МИД Сергея Лаврова о невозможности переговоров с нынешним киевским руководством и предложил, чтобы Соединенные Штаты инициировали смену власти в Киеве, восстановление конституционного порядка и возможность организации новых выборов при соответствующих условиях.
Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции Владимира Путина и назвал это неподходящим шагом в разгар переговоров.
Китай призвал мировое сообщество не допустить эскалации из-за атаки.
Министерство иностранных дел ОАЭ выразило решительное осуждение действиям киевского режима и отметило угрозу стабильности России.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обозначил обеспокоенность и важность дипломатических усилий для предотвращения дальнейшего конфликта.
Власти Никарагуа поддержали Россию после атаки БПЛА на резиденцию Путина.
Сергей Лавров сообщил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции в связи с атакой.
Юрий Ушаков заявил, что Путин информировал Трампа о готовности дать жесткий ответ Киеву.
Эксперты отметили, что покушение на российского лидера дает Москве право на ответ любой мощности.