    Киевский режим ведет дело к полной морской блокаде Украины
    Бельгия официально отказалась воровать у России
    Рубио озвучил ключевой предмет разногласий по Украине
    Россиян призвали «не устраивать охоту» на Долину
    Политолог дал оценку переговорам Путина и Уиткоффа в Кремле
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    ЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года
    В Польше разгорелся скандал из-за слов Туска о выплатах жертвам нацизма
    Глава СПЧ назвал создание «Русской общины» принижением народа
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    2 комментария
    3 декабря 2025, 14:32 • Новости дня

    Путин призвал волонтеров соблюдать осторожность в зоне СВО

    Путин рекомендовал волонтерам соблюдать правила безопасности в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность строгого соблюдения правил безопасности для волонтеров, работающих в зоне СВО и в приграничных районах, чтобы избежать риска для жизни.

    Президент России Владимир Путин обратился к волонтерам и активистам на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе», передает РИА «Новости».

    Глава государства попросил быть максимально внимательными и аккуратными при работе в зоне спецоперации и в приграничных районах.

    «Нужно по максимуму соблюдать правила безопасности в зоне СВО и приграничье», – заявил Путин.

    Ранее президент России отметил, что высоко ценит работу волонтеров в зоне СВО. Путин подчеркнул, что все россияне поддерживают усилия волонтеров в этом направлении.

    2 декабря 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин назвал способ пресечь пиратство Украины на Черном море

    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством

    Путин назвал способ пресечь пиратство Украины на Черном море
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что нападения на танкеры в Черном море являются пиратством и происходят в экономических зонах других государств. Россия примет ответные меры на атаки по торговым судам, отметил президент.

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал недавние атаки на танкеры в Черном море как пиратство, передает РИА «Новости». Путин отметил, что подобные нападения происходили как в нейтральных водах, так и в особых экономических зонах других государств. По его словам, «это пиратство, ничто иное», – заявил президент, отвечая на вопросы журналистов.

    Глава государства указал на недопустимость подобных действий в отношении судоходства и подчеркнул, что подобные нападения представляют угрозу для международной безопасности на морских путях.

    Также он отметил, что Россия примет ответные меры на атаки по торговым судам, расширив перечень ударов по портам и кораблям, заходящим в украинские порты.

    «Мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты», – подчеркнул глава государства. По его словам, такие шаги необходимы для обеспечения безопасности транспортных маршрутов России. Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством, добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 2 декабря у берегов Турции на российское судно Midvolga 2 была совершена атака с применением воздушного беспилотника.

    Между тем во вторник танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата в 65 км от берега в Черном море, отбуксирован в район Стамбула.

    Комментарии (43)
    2 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам главы государства, российская сторона регулярно повторяет позицию об отсутствии планов военного противостояния с Европой, передает ТАСС. Однако он подчеркнул, что в случае начала войны с европейской стороны Россия будет полностью готова к немедленному реагированию.

    «Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», – сказал Путин.

    Президент указал, что в случае развязывания Европой войны против России ситуация может сложиться так, что у Москвы не с кем будет договариваться.

    «Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько так..<...>Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Комментарии (36)
    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером появился в куртке с символикой Национального центра «Россия» и цитатой президента России.

    Перед началом переговоров американской стороны с Владимиром Путиным Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, передает ТАСС.

    Дмитриев пришел в куртке с выставки-форума «Россия», на которой была нанесена цитата президента: «Россия не та страна, которая чего-то боится!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Стивеном Уиткоффом в Москве 2 декабря. В этот день в Москве состоится обсуждение продвижения мирной инициативы Дональда Трампа на Украине, о чем сообщил Кирилл Дмитриев.

    Переговоры Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером начнутся после 17.00 и продлятся столько, сколько потребуется.

    Комментарии (7)
    3 декабря 2025, 00:45 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились через пять часов
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились через пять часов
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле, завершилась около полуночи почти через пять часов после начала

    «Встреча завершилась только что», – написал после полуночи в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам о том, что стороны на переговорах обсуждали не формулировки, а суть, в том числе в отношении территориальных вопросов.

    «Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной. И продолжалась не пять минут, а пять часов. Была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшего совместной работы», – сказал помощник президента.

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом по мирному урегулированию на Украине прибыл в американское посольство в Москве, передает РИА «Новости».

    Кроме того, один из участников переговоров, глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети о том, как прошла встреча.

    «Продуктивно», – подписал он фото с переговоров, размещенные в соцсети Х.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России.

    Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где иностранных гостей накормили посикунчиками и блюдами русской кухни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира».

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Политолог дал оценку переговорам Путина и Уиткоффа в Кремле

    Политолог Корнилов: Европа будет до конца «вставлять палки в колеса» переговорам по Украине

    Политолог дал оценку переговорам Путина и Уиткоффа в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейская пресса выпустила серию материалов по следам встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками. «Отличились» британские СМИ, которые исказили слова помощника президента России Юрия Ушакова, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. По его прогнозам, Европа будет до последнего «вставлять палки в колеса» переговорного трека.

    «Встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером, зятем американского лидера Дональда Трампа – продолжалась пять часов. Это свидетельствует о том, что обсуждение явно было живым и подробным», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    В этой связи примечательна реакция европейских СМИ. «Отличилась», в частности, британская пресса. Там слова помощника президента России о том, что мир на Украине по итогам переговоров стал «точно не дальше», были вольно процитированы. В материале одного из изданий заявление подано следующим образом: «Мы не ближе к разрешению кризиса на Украине», указал Корнилов.

    «Все-таки есть разница между словами «ближе» и «дальше». Британцы решили по-своему выкрутить эти слова», – уточнил собеседник. Он напомнил, что европейские политики активно пытаются помешать переговорному процессу с момента появления плана Трампа, который, как подтвердили и российская сторона, и лично президент США, является лишь наброском вопросов для обсуждения.

    «Я полагаю, что сейчас вырисовываются более конкретные соглашения. Речь идет уже о четырех отдельных документах. По всей видимости, американцы поняли, что не могут решить все вопросы в диалоге между Россией и Украиной, и часть из них потребует привлечения НАТО. Отсюда, видимо, и различные проекты. Также распределяются возможные подписанты тех или иных соглашений», – предположил эксперт.

    Как бы то ни было, по прогнозам Корнилова, Европа будет «до конца вставлять палки в колеса» переговорного трека. «Европейские политики вместе с Владимиром Зеленским пытаются заморозить конфликт по линии соприкосновения, а дальше якобы вести переговоры», – напомнил собеседник.

    «Москва прекрасно понимает, почему они это делают. Их задача – остановить наступление ВС России, дать передышку украинской армии и возможности довооружиться, а затем с новой силой возобновить боевые действия. Поэтому позиция российской стороны четкая: мы выступаем за то, чтобы переговоры велись параллельно с боевыми действиями. Иначе это будет несправедливо и иррационально», – подчеркнул Корнилов.

    В этой связи примечательно заявление госсекретаря США Марко Рубио. Тот сообщил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине служат оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса. «Фактически Рубио говорит, что это небольшая площадь для остальной территории Украины и, мол, упираться смысла нет. Он не берет во внимание последствия такого решения: ни исторические, ни экономические, ни политические. И это во многом является трансляцией позиции Трампа», – добавляет политолог Марат Баширов.

    «А мы понимаем последствия, и украинские элиты понимают последствия. И они катастрофические для нынешней украинской власти и всего бомонда вокруг ее. Американцы всегда все упрощали и переводили на деньги – это их внешнеполитическая практика. … Трамп видит миллиарды за капитуляцией, мы видим историческую миссию нашего поколения для России», – акцентировал эксперт.

    Напомним, во вторник Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. «Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, a пять часов», – сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров.

    Он рассказал, что разговор начался с того, что представители Трампа передали «приветы и наилучшие пожелания» Путину. Российский лидер передал своему американскому коллеге «не только дружеские приветы», но «и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали». Основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.

    «Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений», – цитирует Ушакова официальный сайт Кремля.

    Помощник президента уточнил, что изначально США передали документ из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. Компромисс по ключевым вопросам пока не найден. «Некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться», – подчеркнул Ушаков.

    До поездки в Москву, 30 ноября и 1 декабря, Уиткофф дважды общался с представителями Украины. Портал Axios писал, что после встречи в Кремле американские переговорщики отправятся в одну из европейских стран, где, предположительно, планируют провести встречу с Владимиром Зеленским. Однако в среду стало известно о ее отмене, передает ТАСС.

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин: Европа сама вывела себя из переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что европейские страны сами прекратили участвовать в обсуждении процесса урегулирования на Украине.

    По его словам, европейские политики выражают недовольство тем, что их якобы отстранили от переговорного процесса, однако Россия не предпринимала подобных шагов, передает РИА «Новости».

    «Они (европейцы – ред.) обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились… Сами себя вывели из этого процесса», – заявил российский лидер.

    Ранее эксперт заявил о панике Европы из-за возможного мира на Украине.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные полностью удерживают обе части Купянска, включая центр города, расположенный на правом берегу реки, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин сообщил, что обе части города Купянска находятся под контролем российской армии, передает ТАСС.

     «Купянск состоит из двух частей – одна часть наибольшая, основная, центр города, на правом берегу реки. Меньшая часть – на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть тоже целиком»,– пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что группировка противника в Купянске полностью ликвидирована, а город находится под контролем российских вооруженных сил.

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что плацдарм в Красноармейске предоставляет Вооруженным силам РФ возможность быстро развивать наступление сразу на нескольких ключевых направлениях.

    Вооруженные силы России получили возможность наступать из Красноармейска во всех наиболее перспективных направлениях, передает РИА «Новости».

    «Отсюда (из Красноармейска – ред.), с этого плацдарма, с этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтут наиболее перспективными генеральные штабы», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» завершили освобождение города Красноармейска.  Появление российских штурмовиков в Красноармейске вызвало панику среди украинских военных.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве

    Кремль: Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве

    Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал встречу с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является зятем президента США Дональда Трампа.

    Кремль в Telegram-канале сообщил, что с российской стороны во встрече также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется».

    Глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира».

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин назвал снижение инфляции главным достижением года

    Путин: Снижение инфляции в России стало главным достижением года

    Путин назвал снижение инфляции главным достижением года
    @ Наумов Роман/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на форуме «Россия зовет!», что снижение инфляции стало важным итогом текущего года.

    Он уточнил, что если в марте уровень инфляции достигал двузначных значений, то к настоящему моменту годовой показатель опустился ниже 7%, передает ТАСС. По словам Путина, к концу декабря инфляция должна составить около 6%, что ниже текущих прогнозов правительства и Банка России.

    «Хочу подчеркнуть, снижение инфляции стало важным достижением текущего года. Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%. То есть ниже прогнозов правительства и Центрального банка», – сказал он. Путин выразил уверенность, что тенденция к замедлению инфляции будет закрепляться в будущем.

    В сентябре Путин заявил, что усилия по снижению инфляции дают результат.

    Ранее глава ЦБ оценила влияние ключевой ставки на экономику России.

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин сообщил о скором полном освобождении Купянска-Узлового

    Путин сообщил о скором полном освобождении Купянска-Узлового от ВСУ

    Путин сообщил о скором полном освобождении Купянска-Узлового
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин рассказал о том, что освобождение Купянска-Узлового от ВСУ может завершиться уже через несколько дней.

    Территория Купянска-Узлового будет полностью освобождена от украинских вооруженных сил в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе, передает ТАСС. Глава государства сообщил, что освобождение населенного пункта – вопрос нескольких суток.

    Путин отметил: «Населенный пункт, который называется Купянск-Узловой: я думаю, что через несколько дней заберем». Он подчеркнул, что российские войска продолжают успешное продвижение на этом направлении.

    Ожидается, что контроль над этим населённым пунктом позволит улучшить позиции России на этом участке фронта. Подробности о ходе операции пока не раскрываются.

    Напомним, российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, в частности, они освободили Васюковку и Иванополье в ДНР.

    Российские военные в зоне СВО освободили 275 населенных пунктов с начала 2025 года.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    Путин: На Украине Россия действует хирургическим способом
    Путин: На Украине Россия действует хирургическим способом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действия России на Украине отличаются особой аккуратностью и хирургической точностью, заявил президент России Владимир Путин.

    По его словам, ситуация могла бы быть совершенно иной, если бы речь шла о конфликте с Европой, передает ТАСС. «Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, это [будет] очень быстро. Это же не Украина», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что в отношении Украины Россия действует «хирургическим способом»: «С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы... ну, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова».

    Ранее Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что НАТО могло бы рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» в качестве «оборонительных действий» в ответ на якобы агрессивную политику России.

    Комментарии (1659)
    2 декабря 2025, 20:22 • Новости дня
    Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером с обсуждения Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел краткую беседу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле, уделив внимание впечатлениям гостей от прогулки по Москве.

    Путин подчеркнул, что «городские власти по праву гордятся тем, что сделали для развития столицы за последние годы», и выразил надежду, что гости увидели это своими глазами, передает ТАСС. Уиткофф в ответ назвал Москву удивительным городом. Также Путин поприветствовал спецпосланника фразой: «Рад вас видеть».

    Напомним, Путин во вторник начал встречу с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является зятем президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 19:42 • Новости дня
    Путин пригласил зарубежных журналистов убедиться в контроле России над Красноармейском
    Путин пригласил зарубежных журналистов убедиться в контроле России над Красноармейском
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин призвал иностранных и украинских журналистов лично оценить обстановку в Красноармейске, который ранее был крупным укрепрайоном ВСУ, а теперь полностью находится под контролем российских военных.

    Президент России Владимир Путин пригласил иностранных, а также украинских журналистов посетить Красноармейск и лично убедиться, кто контролирует город, передает РИА «Новости». Путин напомнил, что ранее Красноармейск был мощным укрепрайоном украинских военных, но теперь полностью находится в руках российской армии.

    В ходе общения с журналистами глава государства подчеркнул: «Если у кого-то есть сомнения ... мы и украинским журналистам готовы предоставить это право – посетить город Красноармейск и убедиться своими глазами, кто реально контролирует». По его словам, российские военные открыты для визитов и хотят продемонстрировать реальную ситуацию в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что плацдарм в Красноармейске позволяет Вооруженным силам России получать возможность для быстрого наступления сразу на нескольких важных направлениях.

    Подразделения группировки «Центр» завершили освобождение города Красноармейска. Появление российских штурмовиков в Красноармейске вызвало панику среди украинских военных.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 20:45 • Новости дня
    Посла Андреева перевели из Польши в Словакию

    Путин назначил бывшего посла в Польше Андреева послом в Словакии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру Сергея Андреева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Словакии, сменив Игоря Братчикова.

    Президент России Владимир Путин назначил Сергея Андреева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Словакии, освобождая от этих обязанностей Игоря Братчикова, передает ТАСС. Соответствующие указы размещены на портале официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Андреева Сергея Вадимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словацкой республике», – сказано в одном из документов. Второй указ объявляет об освобождении Братчикова от занимаемой должности.

    Ранее 67-летний Андреев занимал пост посла России в Польше. Теперь он приступает к новым обязанностям в Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Андреев заявлял, что обвинения Польши в нарушении ее воздушного пространства Россией не подкрепляются доказательствами.

    Также Андреев объявил о полном прекращении совместной деятельности России и Польши на границе Калининградской области.

    В Словакии Братчиков провел встречу с вице-спикером парламента Любошем Блахой, что стало первым подобным контактом посла России в стране ЕС с начала спецоперации на Украине.

    Братчиков был назначен на свой пост в Словакии в октябре 2020 года и ранее работал послом по особым поручениям МИД России. Андреев занимал пост посла в Польше с 2014 года.

    Комментарии (0)
