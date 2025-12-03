Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Путин высоко оценил работу волонтеров в зоне СВО
Президент России Владимир Путин во время общения с волонтерами на форуме «Мы вместе» отметил, что высоко ценит работу волонтеров в зоне СВО, как и все россияне.
Президент России Владимир Путин начал общение с волонтерами и активистами на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе», передает ТАСС.
«Я высоко ценю работу волонтеров в зоне спецоперации, как и все россияне», – заявил Путин.
Путин также подчеркнул, что всех волонтеров из разных стран объединяет общее желание помогать людям.
«Всех объединяет в данном случае общее стремление помогать людям. Это такой душевный порыв, который реально людей объединяет», – заявил Путин.
Форум проходит в Национальном центре «Россия» с 2 по 5 декабря, он собрал тысячи участников со всех регионов России и представителей 47 иностранных государств. Обсуждаются вопросы добровольчества, благотворительности и социального партнерства.
Дмитрий Песков анонсировал вручение президентом Владимиром Путиным премии «Мы вместе» волонтерам.