В Max зарегистрировались 80 млн человек
Около 80 млн человек уже зарегистрировались в национальном мессенджере Max, сообщили в пресс-службе платформы.
Еще 17 декабря количество регистраций составляло 75 млн, передает ТАСС.
«С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 10 млрд сообщений и совершили 2,2 млрд звонков», – отметили в пресс-службе.
По данным Mediascope, на середину декабря ежедневная аудитория Max достигла 46,4 млн пользователей, что составляет 37,7% населения России. В самой платформе уточнили, что был зафиксирован рекордный суточный охват – 51 млн пользователей.
На платформе зарегистрировано более 140 тыс. каналов государственных структур, компаний и блогеров. Совокупная аудитория этих каналов составляет порядка 45 млн подписчиков.
