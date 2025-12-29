Поклонники Алентовой проводили ее в последний путь десятиминутными аплодисментами

Поклонники Алентовой проводили ее в последний путь аплодисментами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Церемония прощания с Алентовой состоялась в Московском драматическом театре имени Пушкина, передает ТАСС.

Гроб с телом актрисы был установлен на основной сцене, зал был заполнен зрителями через полчаса после начала гражданской панихиды. По обе стороны гроба стояли венки, которые направили творческие коллективы и близкие семьи Алентовой.

Под потолком театра находился экран, показывающий снимки Алентовой в театральных постановках, кино, а также из личной жизни.

Поклонники актрисы долго не отпускали Алентову, аплодисменты продолжались более 10 минут.

Напомним, Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года.