Поклонники Алентовой проводили ее в последний путь десятиминутными аплодисментами
Поклонники народной артистки России Веры Алентовой простились с актрисой под долгие аплодисменты, прозвучавшие на сцене Московского драмтеатра имени Пушкина, где она служила.
Церемония прощания с Алентовой состоялась в Московском драматическом театре имени Пушкина, передает ТАСС.
Гроб с телом актрисы был установлен на основной сцене, зал был заполнен зрителями через полчаса после начала гражданской панихиды. По обе стороны гроба стояли венки, которые направили творческие коллективы и близкие семьи Алентовой.
Под потолком театра находился экран, показывающий снимки Алентовой в театральных постановках, кино, а также из личной жизни.
Поклонники актрисы долго не отпускали Алентову, аплодисменты продолжались более 10 минут.
Напомним, Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года.