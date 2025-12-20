Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Руководитель и сооснователь итальянской партии «Суверенная и народная демократия» Франческо Тоскано охарактеризовал президента Владимира Путина как мужественного и честного лидера, отстаивающего суверенитет своей страны.
Президент и сооснователь итальянской партии «Суверенная и народная демократия» Франческо Тоскано в интервью ТАСС высоко оценил лидерские качества Владимира Путина.
По словам Тоскано, российский президент обладает ясным видением, опирается на глубокое знание истории и реализует свои идеи на практике, демонстрируя ответственность и мужество.
«Путин – прекрасно подготовленный политик, он знает историю, у него совершенно ясное видение, и он реализует его, он – человек, который ощущает ответственность за страну, которой управляет. Ему понадобилось время, чтобы понять истинную природу Запада, и сейчас он прекрасно отдает себе отчет, с кем имеет дело. Европейцы надеялись получить выгоду после падения Берлинской стены. Путин восстанавливает идею суверенитета для своей страны, честно и мужественно», – заявил Тоскано, комментируя итоги пресс-конференции Путина.
Тоскано критически высказался о состоянии Европейского союза, отметив, что ЕС находится в стадии «предсмертной агонии» и является искусственной структурой, выгодной лишь банковской и финансовой элите. По его мнению, Евросоюз использует германское лидерство для продвижения своих целей, а нынешние европейские элиты действуют в собственных интересах, а не ради объединения народов.
Он также отметил, что Россия все больше осознает, кто является ключевыми соперниками в Европе, выделяя Берлин и Лондон. По словам политика, европейские управленцы просто используют Соединенные Штаты. По мнению Тоскано, на европейском континенте вновь появляется угроза нацифашизма, а дальнейшее развитие возможно только через серьезные перемены в структуре ЕС. Денацификация Киева без денацификации Берлина не имеет смысла, – заключил политик.
Ранее итальянское издание L’AntiDiplomatico отметило, что Путин представил целостное видение конфликта на Украине.
А вот немецкий телеканал Welt сообщил, что слова Путина о Европе усилили давление на европейские правительства и осложнили отношения между Евросоюзом и США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, Владимир Путин на «Итогах года» предупредил о последствиях любых попыток блокады Калининграда для конфликта на Украине.
Путин также заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.