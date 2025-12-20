  • Новость часаПутин заявил о росте влияния Африки в глобальной политике
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Опубликован портрет Клинтона в платье Левински из дома Эпштейна
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Над Киевом заметили дрон с российским флагом
    Индия назвала число своих граждан, участвующих в СВО
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    Умер актер Анатолий Лобоцкий
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    20 декабря 2025, 15:52 • Новости дня

    Итальянский политик назвал Путина мужественным защитником суверенитета России

    Политик Тоскано назвал Путина мужественным защитником суверенитета России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель и сооснователь итальянской партии «Суверенная и народная демократия» Франческо Тоскано охарактеризовал президента Владимира Путина как мужественного и честного лидера, отстаивающего суверенитет своей страны.

    Президент и сооснователь итальянской партии «Суверенная и народная демократия» Франческо Тоскано в интервью ТАСС высоко оценил лидерские качества Владимира Путина.

    По словам Тоскано, российский президент обладает ясным видением, опирается на глубокое знание истории и реализует свои идеи на практике, демонстрируя ответственность и мужество.

    «Путин – прекрасно подготовленный политик, он знает историю, у него совершенно ясное видение, и он реализует его, он – человек, который ощущает ответственность за страну, которой управляет. Ему понадобилось время, чтобы понять истинную природу Запада, и сейчас он прекрасно отдает себе отчет, с кем имеет дело. Европейцы надеялись получить выгоду после падения Берлинской стены. Путин восстанавливает идею суверенитета для своей страны, честно и мужественно», – заявил Тоскано, комментируя итоги пресс-конференции Путина.

    Тоскано критически высказался о состоянии Европейского союза, отметив, что ЕС находится в стадии «предсмертной агонии» и является искусственной структурой, выгодной лишь банковской и финансовой элите. По его мнению, Евросоюз использует германское лидерство для продвижения своих целей, а нынешние европейские элиты действуют в собственных интересах, а не ради объединения народов.

    Он также отметил, что Россия все больше осознает, кто является ключевыми соперниками в Европе, выделяя Берлин и Лондон. По словам политика, европейские управленцы просто используют Соединенные Штаты. По мнению Тоскано, на европейском континенте вновь появляется угроза нацифашизма, а дальнейшее развитие возможно только через серьезные перемены в структуре ЕС. Денацификация Киева без денацификации Берлина не имеет смысла, – заключил политик.

    Ранее итальянское издание L’AntiDiplomatico отметило, что Путин представил целостное видение конфликта на Украине.

    А вот немецкий телеканал Welt сообщил, что слова Путина о Европе усилили давление на европейские правительства и осложнили отношения между Евросоюзом и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, Владимир Путин на «Итогах года» предупредил о последствиях любых попыток блокады Калининграда для конфликта на Украине.

    Путин также заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    @ Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Марко Рубио, обсуждая на брифинге с журналистом программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в шутку сравнил пресс-конференцию президента России и собственные ответы на вопросы.

    Журналист начал свой вопрос с имени российского лидера, на что Рубио ответил: «Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?». Он также в шутку предположил, что президент России решил прошедшим мероприятием «перекрыть» выступление самого Рубио.

    Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы Путин, госсекретарь заявил, что не сможет показать такой же результат. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Рубио отметил, что отвечал на вопросы на испанском, добавив в шутку, что вряд ли по-испански говорил и Путин.

    В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге. В последние месяцы пресс-зал министерства пустеет, так как Рубио занимает сразу несколько государственных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио во время пресс-конференции передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову.

    Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Разговор длился 4 часа 27 минут. Этот формат стал одним из самых продолжительных в истории подобных мероприятий.

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В западных изданиях заявления российского президента Владимира Путина о Калининградской области вызвали множество активных дискуссий, их восприняли как предупреждение о возможной эскалации.

    Глава российского государства сделал предупреждение на тему Калининградской области, он пояснил, что любые попытки блокады российской территории приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине, передает Ura.ru со ссылкой на Daily Express.

    Конфликт в таком случае потенциально перерастет в «крупномасштабный вооруженный конфликт» по всей Европе.

    Путин четко обозначил так называемые «красные линии» Москвы на фоне роста напряженности между Россией и странами Запада.

    Авторы публикации охарактеризовали заявления российского лидера как «пугающую угрозу Третьей мировой войной». Такие формулировки, по мнению издания, свидетельствуют о страхе западных государств перед возможной дальнейшей эскалацией ситуации.

    Британское издание Guardian писало, что Путин «занял жесткую позицию» в ходе «Итогов года», он указал на готовность России «продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы».

    Немецкое издание Focus заявило, что Путин на «Итогах года» показал успешность страны.

    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    В Ульяновске начали поиски автора жалобы Путину о жизни в городе, «как в XIX веке»

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ульяновска начали поиск автора обращения к президенту, в котором сообщалось, что в городе «люди живут, как в XIX веке», сообщили в ульяновской администрации.

    Власти Ульяновска начали поиск автора сообщения президенту России Владимиру Путину о том, что в городе «люди живут, как в XIX веке», передает ТАСС.

    В администрации города заявили, что намерены выяснить, что именно подразумевал автор, и будут рады, если он сам выйдет на связь для «более детального обсуждения».

    В пресс-службе добавили, что история Симбирска в XIX веке была разноплановой. Представитель администрации напомнил, что жители города проявили мужество и героизм в годы военных кампаний 1812 года, а также во время русско-крымских противостояний середины и конца XIX века.

    Кроме того, чиновники подчеркнули, что в XIX веке город начал активно развиваться: появилась железнодорожная ветка до Москвы, благодаря чему получили развитие торговля и ремесла. Также в этот период были заложены основы для электрификации города и строительства первого водовода.

    Ранее президент России Владимир Путин на «Итогах года»  обратил внимание на сообщение жителей из Ульяновской области о том, что они живут как будто в XIX веке. Глава государства поручил разобраться в причинах возникших проблем. Президент отметил , что необходимо понять, о чем идет речь.

    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда

    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    «Любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации, в том числе с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен», сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя высказывание президента Владимира Путина о возможных мерах России в случае блокады Калининградской области.

    «Очевидно, что любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен: эффективно и окончательно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Напомним, на прошедших в пятницу  «Итогах года» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, каковы будут действия нашей страны в случае блокады Калининградской области. «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил президент.

    Депутат Колесник, в свою очередь, напомнил содержание российской ядерной доктрины: там сказано, что среди военных опасностей, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, значатся в том числе «действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям». Андрей Колесник считает высказывание президента прямым сигналом Западу о том, что Россия в случае блокады Калининградской области может применять любые инструменты вооруженной борьбы, в том числе ядерное оружие.

    Депутат назвал сразу три страны, которые могут ждать, по его словам, «обнуления» и от которых можно ожидать мер по блокаде Калининградской области: это Эстония, Литва и Латвия. Он напомнил, что Эстония в середине мая этого года уже атаковала танкер, шедший на загрузку нефти в российский порт. Тогда в дело пришлось вмешаться российскому истребителю Су-35.

    «В ущерб себе до минимума снизила транзит в Калининградскую область Литва», – добавил эксперт. Сейчас, по словам депутата, даже «Почта России» хочет «уходить на воду», потому что Литва вскрывает наши почтовые контейнеры на железной дороге, срывая, в нарушение всех правил, пломбы. Так что почтовые отправления в Калининград скоро будут отправляться паромами.

    По словам эксперта, идущие в Калининградскую область корабли охраняются конвоями. Их патрулируют и с воздуха. «Плюс на самих кораблях, которые к нам следуют, находятся специалисты по охране», – пояснил Колесник.

    Что касается Польши, то она давно перекрыла границу с Россией, через которую шла оживленная торговля, и местные польские магазины прогорели. «Поляки очень не хотят с Россией воевать, они хотят торговать. Однако их власти, как и власти прибалтийских стран, тоже могут попытаться спровоцировать конфликт. Готовыми нужно быть ко всему», – резюмировал депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО не скрывают, что имеют планы агрессии против Калининграда. Эксперты указывали, что обвинения стран ЕС в том, что российские самолеты якобы нарушают их воздушное пространство, являются провокацией с целью создать почву для оправдания блокады Калининградской области. В Финляндии открыто признавали, что возможная блокада Калининградской области станет де-факто объявлением войны против России.

    Взрывы в Одесской области вынудили Украину искать новые транзитные маршруты

    @ informator_live

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Украины и Молдавии разрабатывают новые транзитные маршруты из-за закрытия ключевого моста на трассе Одесса – Рени после взрывов в Одесской области Украины, сообщил украинский вице-премьер – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

    «Идет координация с Республикой Молдова. Разрабатываем транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы обеспечить работу логистики юга Украины», – приводит слова Кулебы ТАСС.

    По его словам, власти сосредоточены на обеспечении обходных маршрутов для транспорта в южных регионах страны. Кулеба отметил, что вместе с военными администрациями, дорожными службами и пограничниками уже начата проработка других возможных путей передвижения.

    Работа новых маршрутов будет охватывать пассажирские перевозки, грузовой транспорт и организацию транзитных потоков с выходом к пунктам пропуска на границе и по дунайскому направлению.

    Ранее воздушные удары привели к закрытию автомобильного моста в селе Маяки на трассе Одесса-Рени. Мост в Маяках как и мост в районе Затоки связывает Одессу с южной частью области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы наносили удары по мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Этот автомобильный и железнодорожный  путепровод является ключевой логистической линией, которая соединяет Одессу с Румынией. По этому маршруту осуществляются военные поставки от стран НАТО на Украину.

    Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разном Путине»
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы предстает перед всеми в разных образах.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание Зеленского о том, что «Путиных много»: один общается с США, другой произносит речи, а третий «делает что-то другое».

    «Надо было договорить: «А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: «Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело», – сыронизировала дипломат.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года», говоря о фейковом видео с Зеленским в Купянске, заявил, что тот обладает артистическим талантом.

    Также он отметил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывания российского президента о Европе способствуют укреплению скепсиса США в отношении ЕС и осложняют отношения с Вашингтоном, отметил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».

    Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.

    Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.

    Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.

    Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Бойцы двух бригад ВСУ сбежали с позиций после российских ударов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные из двух бригад оставили свои позиции после того, как по ним ударили российские войска, сообщил источник в силовых структурах России.

    Бегством с передовых позиций на Харьковском направлении отметились подразделения 72-й отдельной мехбригады и 127-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ, сообщил собеседник ТАСС.

    Он уточнил, что бойцы ВСУ побежали в результате комплексного огневого поражения их позиций.

    Ранее российские военные нашли в освобожденном Красноармейске заброшенный пункт управления FPV-дронами ВСУ с оборудованием и боеприпасами.

    Также сообщалось, что украинские солдаты в Гуляйполе жалуются на невозможность сбежать из города.

    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине

    @ Andrew Thomas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведдаными с украинской стороной.

    США продолжают сотрудничество с Украиной в области обмена разведывательной информацией, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости». Он отметил, что американская сторона поддерживает Киев в рамках предоставления разведывательных данных. По словам Рубио, соответствующая работа между двумя странами ведется на постоянной основе. Политик особо подчеркнул, что передача сведений продолжается в текущем режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном.

    Он также отметил, что власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы на переговорах в Майами в ближайшие два дня.


    Рубио объявил даты переговоров США с Украиной
    @ Andrew Thomas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы во время переговоров в Майами, которые пройдут в ближайшие два дня, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Переговоры между США и Украиной запланированы на пятницу и субботу в Майами, сообщает РИА «Новости». Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

    Рубио отметил: «Они начинаются сегодня, и завтра я, возможно, буду там присутствовать часть времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Майами с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.

    Сын посла Украины задержан по делу об убийстве сына вице-мэра Харькова

    @ МИД Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук, которая до назначения позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям, подтвердила задержание на Украине своего сына Богдана Рынжука по подозрению в убийстве в Вене Данилы Кузьмина, сына вице-мэра Харькова.

    Илащук обратилась с просьбой не политизировать задержание. «Оценка ситуации, связанной с задержанием моего сына, должна основываться исключительно на официальных данных и решениях суда, а не на предположениях или эмоциональных комментариях», – приводят ее слова украинские СМИ.

    Илащук также заявила, что считает некорректным связывать процессуальный статус сына с ее дипломатической должностью либо обращаться к политическим трактовкам этого происшествия.

    Согласно декларациям, Богдан Рынжук указан как ее сын, однако некоторые СМИ отмечают, что она является его мачехой. В СМИ указывается, что отцом Богдана Рынжука является известный предприниматель из Черновцов Иван Рынжук.

    Украинские СМИ сообщали о задержании в Киеве двух подозреваемых по делу об убийстве сына вице-мэра Харькова. СМИ сообщали, что причиной убийства Кузьмина в Вене мог стать незакрытый финансовый долг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илащук стала послом Украины в Болгарии в декабре 2022 года. Она окончила Черновицкий университет и Украинский гештальт-институт. В социальных сетях она указывала, что работает клиническим психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Украинские СМИ писали о ней как о специалисте по драгоценным украшениям и «гипнотизере». В украинском МИДе заявили, что у Илащук есть диплом специалиста по международным отношениям.

    Микробиолог Никулин: Украинцы привезли в Европу опасные инфекции
    @ Cold River Productions/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Миллионы беженцев с Украины стали причиной всплеска инфекционных заболеваний в Европе, ситуация усугубилась из-за отсутствия вакцинации и работы биолабораторий, заявил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию микробиолог Игорь Никулин.

    Сразу после Майдана на Украине был ликвидирован санэпиднадзор, а людей не прививали от опасных болезней, сказал Никулин, передает «Царьград».

    Украинские власти запретили использование российских вакцин по политическим причинам, а западные препараты оказались слишком дорогими. Страна вышла на первое место в Европе по заболеваемости корью, ботулизмом и бешенством. Никулин подчеркнул, что появление биолабораторий привело к критическому росту числа особо опасных инфекций.

    Генерал-майор Минобороны Игорь Ртищев ранее сообщал, что агентство USAID могло участвовать в тестировании фармакологических препаратов на украинском населении. Эта информация неоднократно подтверждалась должностными лицами США, такими как Джон Кирби, Виктория Нуланд и Роберт Кеннеди-младший.

    Эксперт указал, что при администрации предыдущего президента США Джо Байдена было создано более 30 военно-биологических лабораторий в крупнейших городах Украины.

    По его словам, именно после их появления начались вспышки эпидемических заболеваний, особенно опасных в очагах как Винница, где причиной гибели десятков людей стала атипичная пневмония, связанная с деятельностью американской лаборатории.

    Никулин отметил, что у украинских военных были обнаружены антитела к различным опасным инфекциям, это свидетельствует о проведении незаконных экспериментов. Он также отметил, что с началом боевых действий на Донбассе все чаще фиксировались вспышки неизвестных болезней.

    Ранее президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявлял, что Запад в нарушение любых норм морали и права проводит в психиатрических больницах Украины и Грузии опаснейшие опыты по созданию нового биологического и химоружия.

    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    @ news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки, и отправил в подарок предпринимателю подарки к Новому году.

    Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, сообщается на сайте Кремля. Денис Максимов, хозяин пекарни, ранее обратился к президенту в ходе прямой линии и пообещал отправить главе государства свою продукцию.

    По информации пресс-службы президента, Максимов действительно передал Владимиру Путину хлеб, пирожки и другую свежую выпечку, произведенную в его пекарне. Сам президент попробовал лакомства вместе с чаем и отметил, что они ему понравились.

    Глава государства поздравил предпринимателя с наступающим Новым годом и отправил ему корзину с новогодними угощениями.

    Ранее владелец пекарни Денис Максимов задавал вопрос президенту России Владимиру Путину о новой налоговой системе для индивидуальных предпринимателей с 2026 года.

    Президент России попросил владельца пекарни «Машенька» прислать ему «вкусненькое».

    Российские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили Высокое в Сумской области, а группировка «Центр» освободила населенный пункт Светлое в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям егерской бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Алексеевки, Искрисковщины, Никольского, Рыжевки и Хотени Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ возле Старицы, Терновой, Избицкого и Волчанских Хуторов.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в ДНР и продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, десантно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии рядом с Водянским, Вольным, Грузскоим, Завидо-Кудашево, Новоалександровкой, Новокриворожьеми Самарским ДНР.

    Потери противника составили до 525 военнослужащих, пять бронемашин, включая американский бронетранспортер Stryker, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады нацгвардии у Ковшаровки, Купянска-Узлового, Моначиновки, Парноватого, Самборовки Харьковской области и Краснлого Лимана ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при эжтом составили более 240 военнослужащих, танк, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155 самоходная артиллерийская установка Paladin. Уничтожены станция РЭБ и десять складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты нацгвардии поблизости от Кирово, Константиновки, Краматорска, Кривой Луки и Миньковки ДНР.

    Противник потерял свыше 265 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, станция РЭБ и четыре склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны под Андреевкой Днепропетровской области, Гуляй-полем, Косовцево и Терноватым Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих и бронемашину, отчитались в Минобороны.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе сообщил, что Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 кв. километров в зоне спецоперации.

    Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что за этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы.

    Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Петербурге
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийский премьер Барт де Вевер прокомментировал статью в Politico, которая назвала его страну «самым ценным активом России» за то, что ее позиция сорвала выделение Украины репарационного кредита за счет российских активов. В завершении пресс-конференции он в шутку заявил, что ему пора ехать на дачу в Петербурге.

    «Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед – Депардье, а через дорогу – Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром... Напишите об этом», – цитирует де Вевера РИА «Новости».

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан публиковал видеоролик с европейскими политиками, в том числе с де Вевером, ролик сопровождался саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Ранее в ЕС не смогли договориться об изъятии замороженных активов России под для «репарационного кредита» киевскому режиму, но решили выделить ему 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета.

    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США
    Bild: Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины
    Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Петербурге
    Politico: ЕС будет платить 3 млрд евро по займу для Киева ежегодно
    Полиция начала проверять сообщения об избиении девушек треш-стримерами в баре
    Долина столкнулась с угрозой потери двух квартир в Латвии
    Фигурист Десятов пожизненно отстранен за домогательства

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии серьезно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    • Итоги года с Владимиром Путиным

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

