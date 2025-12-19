Минздрав: Целевые договоры студентов-медиков не помешают рождению детей

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Министерстве здравоохранения сообщили, что условия целевых договоров студентов-медиков и новые наставнические положения не станут препятствием для создания семьи и рождения детей.

Помощник министра Алексей Кузнецов объяснил ТАСС, что целевой договор, заключаемый с будущими медиками и ординаторами, будет приостановлен на период отпуска по беременности и родам или ухода за ребенком.

По словам Кузнецова, после окончания такого отпуска выпускница сможет продолжить обязательную работу по целевому направлению, и это не будет считаться нарушением договора. Штрафных санкций к молодым матерям не применяют.

Ранее президент Владимир Путин на «Итогах года» прокомментировал обеспокоенность кемеровской студентки-медика о том, что период обязательной отработки может помешать рождению детей, отметив, что ожидание более высокого дохода или дополнительного образования не должно быть поводом откладывать создание семьи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также Путин заявил, что возможность продления выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет обсудят с учетом бюджетных ограничений. Глава государства отметил, что России необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.



