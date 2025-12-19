Путин рассказал о жизни в кремлевской квартире

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что в настоящее время проживает в президентской квартире в Кремле, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что его квартира была обустроена еще во времена Бориса Ельцина, и с тех пор в интерьере почти ничего не менялось, кроме разве что стульев.

Путин подчеркнул, что в этой квартире бывали и его близкие.

«Я там живу сегодня. Это правда, так сложились обстоятельства», – заявил президент, отвечая на вопрос журналиста о своем месте проживания, сообщает РИА «Новости».

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».



