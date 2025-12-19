Путин объяснил, зачем нужны ограничения мобильной связи

Путин: Ограничения мобильной связи необходимы для минимизации угрозы налетов дронов

Tекст: Дарья Григоренко

Путин на ежегодной пресс-конференции отметил: «Здесь ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов». Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия 24».

Глава государства отметил, что компоненты сервисов мобильной связи находятся за рубежом, поэтому противнику легче выбирать цели для ударов. «К сожалению, это так. Это реалии сегодняшнего дня», – добавил он.

Кроме того, в ходе эфира прозвучал вопрос от корреспондента ГТРК из Белгородской области по поводу компенсаций за утраченное жилье из-за обстрелов Вооруженных сил Украины. Жители региона благодарили власти за предоставленную помощь. Однако корреспондент сообщила, что ранее выплачивали компенсацию и за второе утерянное жилье, но «теперь ее отменили». Она попросила рассмотреть возможность возвращения этой компенсации.



Президент пообещал проработать вопрос о выплатах за повторную утрату жилья в приграничных районах. «Мы обязательно, обещаю вам, проработаем эти вопросы. Они постоянно возникают при реакции на какие-то чрезвычайные ситуации. Здесь ситуация еще более драматичная», – заявил глава государства.



Ранее Путин в ходе «Итогов года» ответил на вопрос ребенка, который спросил, почему же цены на продукты в его столовой растут, а заработные платы родителей – нет.