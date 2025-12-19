Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Google оштрафовали в России на 15,2 млн рублей
В Таганском суде Москвы назначили штраф американской корпорации Google в 15,2 млн рублей за неудаление запрещенной информации.
Google LLC признали виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных по статье «Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации», передает ТАСС.
Общая сумма этих штрафов составила 15,2 млн рублей.
До этого суд в России назначил Telegram административный штраф в 6 млн рублей из-за невыполнения предписания Роскомнадзора. Также штраф в 6 млн рублей был назначен стриминговому сервису Twitch.