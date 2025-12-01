Эксперты сообщили о всплеске «бабушкиных схем» на авторынке России

Tекст: Ольга Иванова

Число случаев применения так называемой бабушкиной схемы при продаже автомобилей может вырасти на 50–70% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, сообщил преподаватель Антон Палюлин, передает Газета.Ru.

По его словам, такой тип мошенничества, когда пенсионеров используют для оформления машин, становится все популярнее на российском рынке.

Эксперт отметил, что точной статистики таких случаев пока нет, однако аферы этого типа фиксируются все чаще. Недавний пример – изъятие по решению суда Volkswagen Tiguan в Москве: его новый владелец заплатил 1,8 млн рублей, но остался и без машины, и без средств, поскольку авто ранее находилось в залоге у пожилой женщины, которой доверенное лицо оформило продажу без ее ведома. Палюлин объяснил, что активизация мошенников объясняется аналогичной тенденцией на рынке недвижимости.

По словам Палюлина, не следует считать редкостью, если дорогая иномарка официально принадлежит пенсионеру: часто таким образом пытаются снизить транспортный налог, и этим пользуются злоумышленники. «Мошенникам проще найти жертв среди тех, кто редко проверяет документы и не подозревает о последствиях», – отметил Палюлин.

Юрист рекомендует покупателям обязательно проверять историю автомобиля через ГИБДД и сайт Нотариальной палаты, обращать внимание на поведение продавца и детали владения машиной. Если продавец – пенсионер, стоит запросить справку из психоневрологического диспансера, а при оформлении сделки – пригласить врача для проведения освидетельствования на месте. Кроме того, Палюлин советует вести видеозапись переговоров, чтобы зафиксировать, что продавец действует добровольно и осознанно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума рассматривает возможность введения «периода охлаждения» до семи дней при покупке недвижимости для снижения рисков мошенничества.

Адвокат Александр Бенхин прогнозировал волну уголовных дел против пенсионеров из-за мошеннических схем с жильем.

В ноябре Верховный суд Якутии впервые отменил решение о возврате квартиры пенсионерке, лишившейся жилья после продажи мошенникам.

Все началось с того, что суд установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи московской квартиры под давлением телефонных аферистов.