ISU отстранил украинскую судью Лисову за давление на фигуриста

ISU отстранил украинскую судью Лисову за давление за запугивание фигуриста

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили в пресс-службе организации, жалобу подал фигурист, выступающий в танцах на льду, имя которого не раскрывается, передает ТАСС.

Инцидент произошел в октябре 2024 года на турнире Budapest Trophy. Судья подошла к спортсмену и прямо заявила: «Катание вашего дуэта ужасно, это мнение нескольких арбитров». Позже Лисова добавила, что танцевальной паре необходимо вернуться к прежним тренерам, иначе им следует забыть о соревнованиях, поскольку «она об этом позаботится».

На тот момент Украину представляла только одна танцевальная пара – Мария Пинчук и Никита Погорелов, которые перед этим сменили тренера. Дисциплинарная комиссия установила, что Лисова нарушила кодекс этики. Судья отстранена на год с момента временного отстранения и до января, а также до этого же срока ей запрещено контактировать со спортсменом.

Ранее сообщалось, что киприотская судья Евангелия Трикомити была дисквалифицирована на четыре года за манипуляции с результатами на чемпионате Европы 2024 года по художественной гимнастике, что обеспечило бывшей россиянке Вере Туголуковой олимпийскую путевку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики наложила санкции на Федерацию гимнастики Азербайджана и нескольких тренеров за физическое и психологическое насилие над спортсменками, включая бывшего главного тренера Мариану Василеву. Шестилетней гимнастке Анастасии Опре грозит лишение лицензии на Украине из-за публикаций на русском языке в соцсетях, которые ведет ее мать.