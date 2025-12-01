Tекст: Елизавета Шишкова

Илан Шор объявил о создании общего национального фронта, который поставил перед собой цель добиться освобождения заключенных по политическим мотивам и свержения действующего кабинета министров, передает ТАСС.

В заявлении, опубликованном в его телеграм-канале, Шор отметил: «Мы создаем общий национальный фронт, который будет противостоять. Первая его задача – вытащить из тюрьмы и из беды тех, кого преследуют сандисты. Наших людей мы не оставим и не забудем. Вторая задача – снести режим».

Шор подчеркнул, что его сторонники из блока «Победа» будут вынуждены оставить выборные должности в государственных органах из-за усилившегося давления властей Кишинева.

Он обратился к избранным депутатам своей политической силы, заявив, что «наши народные избранники вынуждены будут уйти в отставку и снять свои полномочия», а также отметил, что «не имеет права рисковать жизнью и свободой этих людей».

Шор полагает, что такое решение поможет сохранить безопасность его сторонников на фоне усилившегося преследования со стороны прозападного правительства Молдавии. Новое объединение должно включить все оппозиционные силы, выступающие против политики Майи Санду.

Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор связал действия руководства страны с выполнением заказа от Европы на уничтожение Молдавии.

Также Шор обвинил власти в масштабных нарушениях и пообещал оспорить итоги прошедших парламентских выборов. Политикобратился к местным и районным властям с призывом к массовому неповиновению курсу партии «Действие и солидарность».