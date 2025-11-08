В Нигерии потребовали извинений от Трампа

Опубликован отчет МАК о причинах вынужденной посадки Airbus A321 на кукурузное поле

Tекст: Дарья Григоренко

Документ был подготовлен еще в 2021 году, однако официально обнародован только сейчас. Как отмечается в отчете, самолет столкнулся со стаей чаек на высоте около одного метра сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы, что стало причиной серьезных повреждений обоих двигателей. Масса некоторых птиц превышала один килограмм, что позволило отнести их к категории «большая птица» по авиационным стандартам, передает ТАСС.

Из-за столкновения на двигателях резко снизилась суммарная тяга, и лайнер потерял возможность продолжать полет при выпущенных шасси, что и привело к вынужденному приземлению за пределами аэродрома. В отчете также отмечается, что экипаж оказался дезорганизован, поскольку реальная ситуация отличалась от сценариев, отрабатываемых на тренажерах.



«C самого начала развития особой ситуации действия экипажа, в первую очередь КВС, имеют явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности, то есть частичной потери работоспособности в психологическом плане. Сложившаяся ситуация превышала психоэмоциональные возможности членов экипажа, хотя и не вызвала у них психологического ступора. Фактически на начальном этапе продолженного взлета (до включения автопилота) экипаж не выполнил (или выполнил, но в недостаточной степени) ни одного из действий, предусмотренных процедурой продолженного взлета», – говорится в отчете.

По мнению комиссии, новый фактор опасности заключался в неожиданном психоэмоциональном всплеске членов экипажа, что стало причиной временной дезорганизации работы при осуществлении аварийной процедуры и пропуске ряда важных операций. С самого начала развития внештатной ситуации, как подчеркивается в документе, действия экипажа, особенно командира, были непоследовательными и частично хаотичными, пишет РИА «Новости».



В отчете также отмечается, что экипаж имел возможность продолжить взлет, если бы выполнил все необходимые для этого операции: «Результаты моделирования, приведенные в разделе 1.16.4.3. настоящего отчета, показывают, что при действиях экипажа в соответствии с предусмотренными процедурами выполнения продолженного взлета, полет мог быть продолжен». При этом отмечается, что «безопасный исход полета при данном сценарии не гарантировался, так как параметры работы поврежденных двигателей могли измениться в любой момент до величин, которые не позволили бы продолжить полет».

Напомним, 15 августа 2019 года командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку самолета на кукурузном поле. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать.

16 августа 2019 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину были присвоены звания Героев Российской Федерации. Бортпроводники награждены орденами Мужества.