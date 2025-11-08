Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.8 комментариев
Аэропорты Волгограда и Саратова вернулись к штатной работе
Воздушные гавани Волгограда и Саратова возобновили штатную работу после снятия ограничений, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Волгограда: снят ограничения на прием и выпуск воздушных судов», –сообщил он.
Также саратовский аэропорт Гагарин вернулся в штатный режим работы после снятия ограничений.
Напомним, ранее вечером пятницы аэропорты Волгограда и Саратова ввели временные ограничения полетов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны вечером пятницы нейтрализовали 11 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.