Саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения полетов
По сообщению представителя Росавиации в Telegram-канале, саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения полетов.
«Аэропорт Саратова (Гагарин): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщил он.
Напомним, ранее вечером пятницы аэропорты Волгограда и Пензы ввели временные ограничения полетов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны вечером пятницы нейтрализовали 11 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
