Во Флориде фермер устроил стрельбу из-за спора о количестве яиц

Tекст: Дарья Григоренко

Конфликт произошел между ним и тремя нетрезвыми знакомыми в одном из баров города. После ссоры мужчины продолжили выяснять отношения уже на улице, передает RT.

Фермер достал пистолет Glock и выстрелил четыре раза, однако, по данным полиции, ни один человек не пострадал. Стрелка задержали на месте происшествия вместе с еще двумя участниками потасовки.

Один из задержанных оказал активное сопротивление полиции – он пнул двух офицеров при задержании.

