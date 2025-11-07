  • Новость часаЗа ночь над Россией сбили 11 украинских БПЛА
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    7 ноября 2025, 07:29

    Мирзиеев и Бердымухамедов обращались к Трампу на русском

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На саммите «Центральная Азия + США» президенты Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов вели диалог с президентом США Дональдом Трампом на русском языке.

    Мирзиеев и Бердымухамедов в ходе саммита использовали русский язык для общения с Трампом, передает РИА «Новости».

    В саммите приняли участие главы пяти стран Центральной Азии. Президенты Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон предпочли использовать свои государственные языки в ходе встречи.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая после американского президента, говорил по-английски. Он оказался единственным из участников «пятерки», использовавшим этот язык в своем выступлении.

    Ранее Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии заявил, что наблюдается существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине.

    5 ноября 2025, 12:52
    Дробницкий назвал победу Мамдани в Нью-Йорке шагом к гражданскому конфликту

    Американист Дробницкий: Победа Мамдани в Нью-Йорке – шаг к гражданскому конфликту

    Дробницкий назвал победу Мамдани в Нью-Йорке шагом к гражданскому конфликту
    @ xKatiexGodowskix/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Победа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, а также успехи демократов в кампаниях разного уровня в других штатах показывают поляризацию общества и обещают еще большее противостояние штатов федеральному центру, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Нью-Йорк долгое время страдал от политического раздвоения. С одной стороны, это город, от которого избирались демократы, но сами по себе они были достаточно мейнстримные – заигрывающие с левыми и ультралиберальными. Эта борьба за повестку, за эмигрантов, против Трампа и проявлений американского национализма вывела в победители Зохрана Мамдани», – объяснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Прошедшие выборы в Нью-Йорке стали показателем процессов, происходящих в рядах демократов. Дело в том, что партия все больше склоняется к современному изводу марксизма с примесью левого исламизма и про-эмигрантских настроений. У демократов не было возможности сохранить либерализм в США под прежними лозунгами на фоне поляризации американского политического класса», – детализировал собеседник.

    «Тем не менее, думаю, в Нью-Йорке будет и далее происходит сокращение налоговой базы и закрытие весомой части бизнеса. Также, очевидно, продолжится отток населения, исчисляемый миллионами. Вероятно, новый мэр постарается ввести дифференцированное налогообложение, расширить социальные программы, в том числе для недокументированных мигрантов, тем самым усиливая статус города-убежища», – считает он.

    «В этом контексте также стоит обратить внимание на избрание демократа Джей Джонса на пост генпрокурора штата Вирджиния. Он пообещал защищать права всех «резидентов» и в некоторым моментах вести схожую с Мамдани политику в рамках своих полномочий. Это значит, что у него также будут немалые разногласия с федеральной властью, как минимум, по поводу мигрантов», – продолжил политолог.

    «Таким образом, победа Мамдани в Нью-Йорке и Джонса в Вирджинии, а также события в Чикаго, где гражданское население атакует федеральных агентов – все это очень существенные шаги в направлении начала гражданского конфликта в США», – резюмировал аналитик.

    Ранее кандидат от Демократической партии США Зохран Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, набрав 50,4% по итогам подсчета 90,5% голосов. За самовыдвиженца, бывшего губернатора штата Эндрю Куомо проголосовали 41,6%. Республиканец Кертис Слива занимает третье место с 7,1%, сообщает NBC News.

    В своей речи 34-летний победитель обратился к главе Белого дома: «Если кто-то и может показать стране, преданной Дональдом Трампом, как его победить, так это город, который его породил». Во время предвыборной кампании президент неоднократно угрожал прекратить федеральное финансирование города в случае победы Мамдани.

    Также Мамдани пообещал построить мэрию, которая «будет непоколебимо стоять плечом к плечу с еврейскими жителями Нью-Йорка и бороться с таким злом, как антисемитизм». Кроме того, при новой власти «более миллиона нью-йоркских мусульман будут знать, что им место не только в пяти районах города, но и во власти», заверил он. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему главный город США достается коммунистам.

    Тем временем демократ Эбигейл Спанбергер победила республиканку Уинсом Эрл-Сирс и стала первой женщиной-губернатором Вирджинии. А в Нью-Джерси конгрессмен-демократ Мики Шеррилл победила на губернаторских выборах Джека Чиаттарелли, поддерживаемого Трампом.

    По оценке опрошенных Bloomberg политологов, успех демократов был обеспечен упором на экономические вопросы – цены на продукты и жилье, а также дистанцированием от непопулярных инициатив Трампа. Республиканцы, в том числе глава Белого дома, объясняют поражение отсутствием собственного кандидата в бюллетене, а также негативным влиянием самого продолжительного шатдауна в истории, который длится уже 36 дней.

    Примечательно, что демократы также сохранили свои позиции в верховном суде Пенсильвании и добились успеха в Джорджии, выиграв два места в регулирующей комиссии по тарифам. Кроме того, в Калифорнии одобрено предложение губернатора Гэвина Ньюсома по новой нарезке избирательных округов, что может оказаться важным фактором на будущих выборах в Конгресс против усилий республиканцев по аналогичной инициативе в Техасе.

    4 ноября 2025, 22:55
    NYT узнала о разработке Белым домом вариантов военных действий в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам ряда американских чиновников, администрация американского президента Дональда Трампа разработала ряд вариантов военных действий в Венесуэле, включая прямые нападения на воинские подразделения, которые защищают президента Николаса Мадуро, и шаги по захвату контроля над нефтяными месторождениями страны.

    «Президенту Трампу еще предстоит принять решение о том, как и стоит ли вообще действовать. Официальные лица заявили, что он неохотно одобрял операции, которые могут подвергнуть риску американские войска или обернуться позорным провалом. Но многие из его старших советников настаивают на одном из самых агрессивных вариантов: отстранении господина Мадуро от власти», – пишет New York Times (NYT).

    Помощники Трампа запросили у Министерства юстиции дополнительные рекомендации по обеспечению правовой основы для любых военных действий, выходящих за рамки нынешней кампании по нанесению ударов по судам, которые, по словам администрации, перевозят наркотики, без предоставления доказательств, сказано в материале.

    Пока же Белый дом рассматривает возможность военных действий, и на рассмотрении находятся предложения трех направлений. Первый вариант предполагает нанесение авиаударов по военным объектам, некоторые из которых могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков, с целью прекращения военной поддержки Венесуэлой Мадуро. Критики такого подхода предупреждают, что это может привести к обратному эффекту – к сплочению поддержки вокруг находящегося в тяжелом положении лидера.

    Второй подход предполагает, что США направят спецназ, такой как армейские подразделения «Дельта» или 6-я группа морских котиков, чтобы попытаться захватить или убить Мадуро. Согласно этому варианту, администрация Трампа попытается обойти запрет на убийство иностранных лидеров, утверждая, что Мадуро является, прежде всего, главой банды наркоторговцев.

    Третий вариант предполагает гораздо более сложный план по отправке американских антитеррористических сил для захвата контроля над аэродромами и, по крайней мере, некоторыми нефтяными месторождениями и инфраструктурой Венесуэлы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США, однако Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью. Reuters увидело признаки подготовки военного плацдарма США у Венесуэлы. МИД России выступил против применения Соединенными Штатами избыточной военной силы в Карибском регионе.

    6 ноября 2025, 13:18
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    6 ноября 2025, 03:36
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о попытках Москвы на протяжении десяти лет урегулировать конфликт на Украине.

    «Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже десять лет, но не смогли», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По заявлению Трампа, за время своего президентства ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Некоторые из них, по версии американского лидера, были решены за один час и без поддержки ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    5 ноября 2025, 11:20
    AP: Итог выборов губернатора Вирджинии стал ударом по Трампу
    AP: Итог выборов губернатора Вирджинии стал ударом по Трампу
    @ Stephanie Scarbrough/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Демократ Абигейл Спанбергер одержала убедительную победу на губернаторских выборах в Вирджинии, став первой женщиной на этом посту и укрепив позиции Демократической партии, сообщает Associated Press.

    Демократ Абигейл Спанбергер одержала победу на выборах губернатора Вирджинии, впервые в истории возглавив штат как женщина, передает AP.

    Ее главным соперником на выборах была республиканец и действующий вице-губернатор Уинсом Эрл-Сирс. Победа Спанбергер стала важным достижением демократов перед промежуточными выборами 2026 года и ударом по позициям Дональда Трампа.

    «Мы отправили послание всей стране: в 2025 году Вирджиния выбрала прагматизм, а не политические разногласия», – заявила Спанбергер.

    В ходе кампании политик делала акцент на экономических вопросах, но также выступала за защиту прав на аборты в последнем южном штате, не принявшем новых ограничений. Она подчеркнула необходимость сохранять стабильность для сотен тысяч федеральных служащих на фоне правительственных конфликтов.

    В тот же вечер другие кандидаты-демократы тоже одержали победу, подтвердив лидерство партии в Вирджинии. Гхазала Хашми стала первой мусульманкой-женщиной, занявшей государственную должность в США, а Джей Джонс – первым чернокожим генпрокурором штата. Демократы сохранили контроль над законодательным собранием, что дает им широкие возможности для продвижения своей политики.

    Спанбергер, бывший офицер ЦРУ и экс-конгрессмен, строила кампанию как на экономических, так и биографических тезисах, делая упор на опыт госслужбы и материнство. Она намерена защищать экономику штата от новых мер администрации Трампа, включая сокращения госслужбы и тарифы, а также обещает усиливать поддержку образования и здравоохранения.

    Соперница Спанбергер, Эрл-Сирс, признала поражение и отметила, что если Спанбергер будет придерживаться центристского курса, то сможет объединить жителей штата. Несмотря на скандалы в предвыборной гонке, связанные с некоторыми однопартийцами, Спанбергер не отозвала их поддержку, ограничившись публичным осуждением.

    Ранее Демократическая партия одержала победу на ключевых выборах в Нью-Йорке, Вирджинии и Калифорнии, превысив ожидания по уровню поддержки.

    До этого Зохран Мамдани от Демократической социалистической партии выиграл праймериз мэра Нью-Йорка.

    Победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка может вдохновить левых градоначальников Европы на фоне роста правых настроений.

    5 ноября 2025, 01:40
    Трамп переназначил миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА
    Трамп переназначил миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА
    @ Inspiration4/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Дональд Трамп переназначил Джареда Айзекмана на пост главы НАСА после того, как несколько месяцев назад отозвал его кандидатуру из-за того, что президент назвал «тщательным пересмотром предыдущих связей».

    «Страсть Джареда к космосу, опыт астронавта и преданность делу расширения границ исследований, раскрытию тайн Вселенной и развитию новой космической экономики делают его идеально подходящим для того, чтобы возглавить НАСА в смелую новую эру», – приводит CNBC слова Трампа в социальной сети Truth во вторник.

    Айзекман, который дружит с генеральным директором Tesla Илоном Маском, был первоначально назначен на пост главы НАСА в декабре 2024 года, еще до того, как Трамп вступил в должность. Он – миллиардер, основавший платежную компанию Shift4 и возглавивший два частных космических полета. Но Трамп снял его кандидатуру в конце мая после ссоры с Маском.

    В то время Трамп заявил, что снимает кандидатуру из-за прошлых связей Айзекмана, хотя и не уточнил, каких именно. В некоторых сообщениях предполагали, что это была ссылка на предыдущие пожертвования Айзекмана демократам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года в открытый космос впервые вышли непрофессиональные астронавты, среди которых был и Айзекман. Президент США Трамп заявил  о скором объявлении нового кандидата на этот пост. WSJ сообщила о скрытой борьбе за пост главы НАСА.

    4 ноября 2025, 23:56
    Песков заявил об ожидании в Кремле ответа от США по ядерным испытаниям

    Tекст: Катерина Туманова

    Сказать с уверенностью, что имеет в виду глава американского государства Дональд Трамп, заявляя о срочном начале ядерных испытаний «как у других», довольно сложно, поэтому Москва ожидает ответ от Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Тут, наверное, еще предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний», – заявил Песков RT.

    Он добавил, что Москва и Пекин настаивают на сохранении всеми странами  приверженности обязательствам всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что  возобновление ядерных испытаний может укрепить ядерное сдерживание и снизить риск атомного конфликта. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил необходимость разъяснений от американской стороны по поводу новых испытаний.

    Генерал бундесвера в отставке назвал слова Трампа о ядерных испытаниях недоразумением.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные мотивы подобного заявления и какие последствия оно может иметь для России.


    5 ноября 2025, 18:27
    Трамп пообещал экономический бум после завершения самого длинного шатдауна США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп на встрече с сенаторами выразил уверенность, что после рекордного по длительности шатдауна стране предстоит экономический рост.

    «Мы посреди катастрофического шатдауна демократов. Теперь он самый длинный в истории США… Экономический бум будет, как только они откроются», – подчеркнул Трамп во время завтрака с членами Сената, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также жестко раскритиковал позицию оппозиции, заявив, что демократы действуют подобно пилотам-камикадзе.

    Ранее сообщалось, что несмотря на продолжающееся уже 30 дней ограничение работы федерального правительства, военные в США получат зарплату за счет перераспределения 5,3 млрд долларов из бюджетных фондов Министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон сообщил, что средства на оплату жалованья военным США в период шатдауна практически исчерпаны.

    Власти США привлекли более 5 млрд долларов для сохранения выплат военным несмотря на приостановку деятельности правительства.

    5 ноября 2025, 03:10
    В США статью NYT о планах Белого дома на Венесуэлу назвали «отсебятиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Газета New York Times (NYT) написала о сценариях военного вмешательства в дела Венесуэлы, которые рассматривают Белом доме, отметив, что основная идея этого – смена действующей в стране власти, с чем не согласился специальный посланник президента США по особым поручениям с 2025 года Ричард Гренелл.

    «В этой статье NYT полно ошибок. Это не новостной материал, это отсебятина, которая должна быть размещена на странице редакционных материалов», – написал он в соцсети Х, приложив ссылку на материал газеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по словам ряда американских чиновников, администрация американского президента Дональда Трампа разработала сценарии военных действий в Венесуэле, включая нападения на воинские подразделения, которые защищают президента Николаса Мадуро, и шаги по захвату контроля над нефтяными месторождениями страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент утвердил секретный документ, разрешающий ЦРУ проводить активные операции против властей Венесуэлы. Американские военные 24 октября подняли в воздух два тяжелых B-1, которые приблизились к побережью Венесуэлы. При этом Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США, однако Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью.

    5 ноября 2025, 06:42
    Эксперт Расмуссен заявил о невыполнении Трампом предвыборных обещаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Год спустя после президентских выборов миллионы американцев оказались затронуты масштабным шатдауном, который привел к потере медицинской страховки для значительной части населения, заявил бывший вице-президент вашингтонского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен.

    По его словам, президент США Дональд Трамп не выполняет свои предвыборные обещания, а миллионов американцев затронул продолжающийся шатдаун, передает РИА «Новости». Расмуссен, комментируя годовщину победы Трампа на выборах, напомнил, что Трамп обещал изменить политику, однако на практике страна столкнулась с серьезными трудностями.

    «Выполняет ли Трамп свои обещания? Безусловно, нет. Сейчас мы переживаем близкий к рекордному шатдаун, который затрагивает миллионы американцев. Миллионы людей теряют медстраховку, мы отправляем помощь другим странам на миллиарды долларов, тогда как многие американцы стараются свести концы с концами», – подчеркнул эксперт.

    По мнению Расмуссена, ситуация в США заметно ухудшилась и не соответствует риторике Трампа о первенстве Америки. Он выразил разочарование, отметив, что рассчитывал на другое развитие событий. Эксперт подчеркнул, что год назад поддерживал Трампа значительно больше, чем сейчас.

    Также Расмуссен признался, что ожидал от нового президента способности преодолеть партийные разногласия и объединить страну. Однако, по его словам, сейчас общество в США стало еще более расколотым, чем прежде, а критики Трампа все чаще сталкиваются с нападками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр транспорта США предупредил об угрозе остановки авиасообщения на Восточном побережье страны из-за возможного шатдауна. Белый дом высмеял демократов, обвиняя их в блокировании бюджета к Хэллоуину. Эксперты отметили, что длительный шатдаун способен негативно сказаться на экономике и жизни миллионов американцев.

    6 ноября 2025, 06:11
    NYP: Эпштейну пообещали свободу за показания против Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший сокамерник Джеффри Эпштейна сообщил, что финансисту сулили освобождение в обмен на показания против экс-президента США Дональда Трампа, сообщает газета New York Post.

    Бывший полицейский Николас Тартальоне, находившийся в одной камере с Джеффри Эпштейном, сообщил, что прокуроры США якобы предлагали миллиардеру помилование за дачу показаний против Дональда Трампа, передает РИА «Новости». По словам Тартальоне, Эпштейну якобы сказали, что для выхода на свободу ему достаточно заявить о причастности Трампа к его преступлениям.

    В прошении о помиловании Тартальоне указал, что бывший прокурор Морин Коми сообщила Эпштейну, что не потребуется предоставлять доказательства, достаточно, если окружение Трампа не сможет опровергнуть обвинения. Он рассказал об этом разговоре своему соседу по камере.

    В 2019 году Эпштейн был обвинен в торговле несовершеннолетними, что грозило ему сроком до 40 лет, а также в преступном сговоре. Следствие утверждало, что в течение нескольких лет он завлекал и использовал десятки девушек, младшим из которых было по 14 лет. Некоторых жертв миллиардер привлекал к вербовке новых девушек.

    Суд отказал Эпштейну в залоге, оставив его под стражей. В июле 2019 года Эпштейна обнаружили без сознания в камере, вскоре он скончался. Официально считается, что он покончил с собой. Появление новых откровений вызвало новый общественный интерес к делу финансиста, особенно на фоне предвыборных обещаний Трампа рассекретить материалы по делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал свою администрацию не нападать на генпрокурора Пэм Бонди по делу Джеффри Эпштейна. Из снятого ФБР видео у входа в камеру Эпштейна при публикации пропала одна минута записи. Минюст США и ФБР не нашли доказательств шантажа влиятельных лиц Эпштейном.

    6 ноября 2025, 07:19
    Трамп: Победа Мамдани в Нью-Йорке – это потеря суверенитета части США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Победа социалиста Зохрана Мамдани на выборах нью-йоркского мэра стала потерей части американского суверенитета, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы потеряли немного суверенитета прошлой ночью в Нью-Йорке, но мы с этим разберемся», – указал Трамп, передает РИА «Новости».

    Демократическая партия победила на ключевых выборах в Нью-Йорке, Вирджинии и Калифорнии. В Нью-Йорке Эндрю Куомо признал поражение и поздравил 34-летнего Зохрана Мамдани с победой на выборах мэра.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что значит избрание социалиста Мамдани для всех США.

    5 ноября 2025, 11:40
    Рябков: Условия организации встречи Путина и Трампа пока не обеспечены

    Tекст: Вера Басилая

    Организация встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа невозможна на данном этапе из-за отсутствия необходимых условий, а подготовка подобных контактов требует тщательной проработки, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, условия организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пока не созданы, передает ТАСС.

    Замглавы МИД России пояснил, что для таких переговоров необходима «углубленная подготовка и тщательная проработка всех аспектов», однако на данный момент эти условия не выполнены. Он добавил, что внешнеполитические ведомства продолжают заниматься содержательной стороной такого рода контактов.

    Рябков также отметил, что Россия выступает за возобновление прямых авиаперелетов между Россией и США, однако «добиться нужных сдвигов пока не получилось». Вопрос остается на повестке, и работа в этом направлении будет продолжена.

    Замглавы МИД подчеркнул, что российская и американская стороны находятся в постоянном контакте. По словам Рябкова, вопросы безопасности занимают одно из центральных мест на обширной повестке дня Москвы и Вашингтона.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа возможна, но сейчас в ней нет необходимости.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    5 ноября 2025, 04:35
    Reuters узнало о резолюции США в СБ ООН о снятии санкций с главы Сирии

    Tекст: Катерина Туманова

    США предложили Совету Безопасности ООН проект резолюции, которая отменяет санкции в отношении президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, который должен встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме в понедельник.

    Проект резолюции, с которым ознакомилось агентство Reuters, предусматривает отмену санкций в отношении министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

    Пока не ясно, когда документ может быть поставлен на голосование. Для принятия резолюции требуется как минимум девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны России, Китая, США, Франции или Великобритании.

    Вашингтон несколько месяцев призывает Совет Безопасности, состоящий из 15 членов, ослабить санкции в отношении Сирии.

    После 13 лет гражданской войны президент Сирии Башар Асад был свергнут в декабре 2024 года в результате молниеносного наступления повстанческих сил. В 2025 году Комитет Совета Безопасности по санкциям регулярно предоставлял Шараа льготы на поездки, поэтому, даже если подготовленная США резолюция не будет принята до понедельника, сирийский президент, скорее всего, сможет посетить Белый дом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в мае Трамп на встрече с новым главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа призвал сирийские власти заключить «Авраамовы соглашения» с Израилем.

    Ливан, Ливия, Саудовская Аравия и Сирия объявили о готовности присоединиться к «Авраамовым соглашениям».

    Сирийский лидер аль-Шараа в сентябре прилетел в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН, став первым президентом страны на этом мероприятии с 1967 года.

    6 ноября 2025, 14:58
    США разработали три варианта борьбы с исламистами в Нигерии

    В Пентагоне рассмотрели три варианта борьбы с исламистами в Нигерии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) сформулировало для Пентагона три разных варианта действий против исламистов в Нигерии для защиты христианского населения, пишут американские СМИ.

    Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) разработало три плана по борьбе с исламистами в Нигерии по поручению Пентагона, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

    Первый вариант предусматривает поддержку нигерийских правительственных сил без участия американских военных на земле. Второй предполагает нанесение ударов беспилотниками по позициям исламистов на севере страны, однако его реализация осложнена логистическими трудностями из-за отсутствия у США баз в регионе.

    Третий сценарий включает развертывание авианосной группы с истребителями и бомбардировщиками в Гвинейском заливе, но этот вариант источники в Пентагоне называют маловероятным, поскольку проблемы Нигерии не отнесены к приоритетам национальной безопасности США.

    Собеседники издания в военном ведомстве подчеркивают, что изменить ситуацию можно только крупной военной операцией, напоминающей кампании в Ираке или Афганистане, однако в Пентагоне этот сценарий всерьез не рассматривается.

    Отставной генерал-майор, ветеран войны в Ираке Пол Итон заявил: «Любая крупная операция США в Нигерии обернется фиаско». Итон отметил, что ни американское общество, ни президент Дональд Трамп не поддержат масштабное вмешательство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 ноября Дональд Трамп заявил, что христианская община на территории Нигерии подвергается насилию и пригрозил войти в страну во всеоружии.

    Президент Нигерии Бола Тинубу отверг обвинения в религиозной нетерпимости к христианам.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что военная операция США не решит проблему гонений на христиан.

    5 ноября 2025, 13:18
    Times: Джордж Лукас приобрел лондонский дом, чтобы жить вне США

    Times: Джордж Лукас купил особняк в Лондоне из-за недовольства политикой Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Режиссер Джордж Лукас приобрел особняк в Лондоне за 52,3 млн долларов, рассчитывая чаще бывать в Британии из-за недовольства политикой американского президента.

    Джордж Лукас, создатель «Звездных войн», приобрел особняк в Лондоне за 52,3 млн долларов, сообщает газета Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    Решение режиссера связано с его желанием проводить меньше времени в США на фоне политики президента страны, передает РИА «Новости»

    В материале издания подчеркивается, что покупка стала одной из самых крупных сделок с недвижимостью в Британии в этом году.

    Источники отмечают, что режиссер решил больше времени проводить именно в Лондоне, критикуя современную Америку.

    Издание также напоминает, что еще в 1977 году Лукас написал сценарий первого фильма «Звездных войн» как аллюзию на переход от демократии к диктатуре. Саму киносагу он начал в начале 1970-х годов, а Lucasfilm продал корпорации Walt Disney в 2012 году за 4,05 млрд долларов. С тех пор франшиза продолжила развиваться: в 2015 году на экранах появился седьмой эпизод, за которым последовали новые фильмы.

    Напомним, в день «Звездных войн» в соцсетях Белого дома появилось изображение американского президента в костюме джедая с красным световым мечом на фоне флагов США.

