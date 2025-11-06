Иэн Маккеллен подтвердил возвращение к роли Гендальфа во «Властелине колец»

Tекст: Мария Иванова

Британский актер Иэн Маккеллен подтвердил, что вновь сыграет роль волшебника Гендальфа в спин-оффе легендарной киносаги «Властелин колец: Охота на Голлума», сообщает ТАСС.

беседе с The Daily Mirror артист подчеркнул: «В следующем году я собираюсь вернуться в Средиземье и снова исполнить роль Гендальфа. Я не намерен сбавлять обороты». По его словам, съемки ему даются легче, чем работа в театре.

В июне 2024 года Маккеллен, которому сейчас 86 лет, попал в больницу после падения со сцены в Лондоне. В итоге появились опасения, сможет ли актер продолжить карьеру. Сам он заявил, что восстанавливается и рассчитывает поучаствовать в новых проектах.

На фестивале For The Love of Fantasy в августе Маккеллен намекнул на возвращение к роли Гендальфа в проекте режиссера Энди Серкиса, рассказав, что в ленте появятся персонажи Фродо и Гендальф. Это дало основания полагать, что Элайджа Вуд также вернется к образу хоббита Фродо Бэггинса.

Маккеллен – обладатель многочисленных наград, включая «Золотой глобус» за роль Николая II в телефильме «Распутин», номинант на премию «Оскар» и лауреат премий Лоренса Оливье и «Тони». В 1991 году его посвятили в рыцари за вклад в театральное искусство.

Напомним, ранее Иэн МакКеллен заявил, что половина людей в Голливуде – геи и лесбиянки (ЛГБТ признано экстремистским сообществом, запрещено в России).

В 2022 году Маккеллен опроверг информацию украинских СМИ о своем визите во Львов.