На проект «Флагманы образования» поступило более 100 тыс. заявок

Tекст: Вера Басилая

Совокупное число заявок на участие в проекте «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» превысило 100 тыс. участников. Конкурс открыт для студентов, педагогов и управленцев из образовательной, культурной и спортивной сфер, а заявки поступили со всей России и из 56 зарубежных государств.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что участие в проекте стимулирует профессиональный и личностный рост, а также способствует обмену опытом между профессионалами и построению новых образовательных траекторий.

«В этом году к проекту присоединилось более 100 тыс. человек. Такая вовлеченность показывает, насколько важно сегодня объединять профессионалов, создавать площадки для обмена опытом и совместного развития», – заявил Кравцов.

Треки конкурса в 2025 году включают направления «Государство», «Медиа», «Культура» и «Наставничество», на которые было подано 14 486, 18 420, 15 505 и 24 146 заявок соответственно. Следующие конкурсные этапы пройдут онлайн, после чего победители смогут принять участие в очных мероприятиях в Москве, Московской области, Нижегородской области и Ставропольском крае.

На платформе проекта до конца года доступны цифровые сервисы: оценка компетенций, библиотека образовательного контента и каталог грантов и конкурсов. В рамках направления по цифровым сервисам подано 41 886 заявок.

В экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» вошли 100 специалистов из 53 регионов России. Участники поддерживают внедрение инновационных методов в образовании и наставничестве, а также развитие системы обмена опытом.

Первый заместитель гендиректора платформы Геннадий Гурьянов отметил, что проект постоянно расширяет образовательные возможности, а участники курсов могут воспользоваться поддержкой экспертов при реализации своих инициатив в сфере образования.

Также сообщается, что в рамках Года защитника Отечества был организован спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями» – видеопроект, который уже посмотрело более 200 тыс. человек.