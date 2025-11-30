Исландия призвала США уважать международное право

Tекст: Дмитрий Зубарев

В интервью испанской газете Mundo глава МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир отметила, что страна ожидает от США большего уважения к международному праву, передает РИА «Новости». По словам министра, вопрос соперничества крупных держав, таких как США и Китай, касается всех малых государств, наблюдающих, как мировые сферы влияния перераспределяются более крупными странами.

«Этот вопрос постоянно задает себе любая маленькая страна, видя, как более крупные державы делят мир на сферы влияния. От Соединенных Штатов, нашего важнейшего союзника, я хотела бы видеть еще большее уважение к многосторонней системе и международному праву», – заявила Гюннарсдоуттир.

Министр подчеркнула, что несмотря на озабоченность в отношении уважения к международному праву, уровень сотрудничества Исландии и США в сфере безопасности сейчас находится на самом высоком уровне в истории двусторонних отношений.

