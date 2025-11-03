  • Новость часаСилы ПВО за три вечерних часа сбили 26 дронов ВСУ над регионами России
    Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов
    Политолог прокомментировал отказ главы минобороны Бельгии от угроз «стереть Москву»
    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме
    Эксперт разъяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске
    Эксперт объяснил испытания США межконтинентальной ракеты
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    Россия отвергла доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
    В Сети появилось видео последствий удара «Искандера» по парадному построению ВСУ
    Французская пресса нашла место возможного конфликта России и НАТО в Европе
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    3 ноября 2025, 23:41 • Новости дня

    Российский штангист Мянд взял золото на юниорском чемпионате с рекордом Европы

    Российский штангист Мянд выиграл юниорский чемпионат Европы с рекордом в сумме

    Tекст: Мария Иванова

    Россиянин Георгий Мянд одержал победу на юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в категории свыше 110 кг, установив европейский рекорд – 386 кг в сумме.

    Россиянин Георгий Мянд стал победителем юниорского чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 110 кг, передает ТАСС.

    Спортсмен установил новые молодежные рекорды Европы как в рывке – 173 кг, так и в толчке – 213 кг, в сумме подняв 386 кг.

    Второе место на соревнованиях занял Селахаттин Алтын, представляющий Турцию, с результатом 371 кг, а бронзу получил Станислав Ужа из Молдавии, поднявший 368 кг.

    В женской части турнира российская спортсменка Мария Груздова ранее завоевала бронзовую медаль, показав итоговый результат 235 кг в сумме упражнений в категории до 86 кг.

    На проходящем в Тиране чемпионате российские атлеты выступают в нейтральном статусе, однако продолжают добиваться высоких спортивных результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеру сборной России по тяжелой атлетике Зарине Гусаловой отказали в выдаче шенгенской визы.

    Ранее россиянин Матвей Климов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди юношей по тяжелой атлетике.

    3 ноября 2025, 11:28 • Новости дня
    Катар пригрозил перекрыть поставки СПГ в Европу

    Катар пригрозил прекратить экспорт СПГ в Европу из-за стандартов ESG

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида предупредил о возможности остановки экспорта сжиженного природного газа в Европу при сохранении действующих экологических требований.

    Стало известно, что Катар может приостановить поставки сжиженного природного газа в страны Европы, если Евросоюз не изменит действующую экологическую политику, пишет ТАСС. Такое заявление сделал во время конференции ADIPEC государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

    В ходе выступления министр заверил: «Мы очень четко заявили, я говорил об этом неоднократно». Он подчеркнул, что поставки окажутся под угрозой в случае, если Европа не смягчит или не откажется от стандартов ESG.

    Глава министерства добавил, что достичь нулевого уровня выбросов невозможно, подчеркнув нереалистичность подобных требований. На текущий момент Катар занимает третье место в мире по объемам запасов природного газа и является вторым крупнейшим экспортером СПГ после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар в июле 2025 года уже предупреждал о возможном полном прекращении поставок сжиженного природного газа в Евросоюз.

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису.

    Европейцам придется конкурировать за энергоресурсы с азиатским рынком на фоне повышения цен на газ в регионе на 40% за полгода.

    3 ноября 2025, 07:58 • Новости дня
    Трамп назвал ужасной ситуацию в королевской семье Британии

    Трамп: С королевской семьей Британии случилась ужасная вещь

    Трамп назвал ужасной ситуацию в королевской семье Британии
    @ Titanic Belfast/wikipedia.org

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в королевской семье Великобритании в связи с лишением титулов принца Эндрю.

    «Это ужасная вещь, которая случилась с [королевской] семьей», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский принц Эндрю был лишен всех титулов и выселен из резиденции Royal Lodge. Минобороны Британии объявило о лишении экс-принца Эндрю звания вице-адмирала. Это произошло из-за связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

    3 ноября 2025, 18:12 • Видео
    Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

    Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайра, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    3 ноября 2025, 20:05 • Новости дня
    В Сети появилось видео последствий удара «Искандера» по парадному построению ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Последствия удара баллистической ракеты «Искандер» по плацу в Павлограде на Украине зафиксированы на видео, запись появилась в Сети.

    Видеоматериалы, запечатлевшие последствия удара российской баллистической ракеты «Искандер» по плацу с парадным построением бойцов ВСУ, опубликованы в интернете, передает «Российская газета».

    Как видно на опубликованных кадрах, площадь усеяна кусками кирпича и разбитыми стенами. Среди руин находится сгоревший автомобиль.

    В подписи к видеоролику отмечается: «Выглядит так, что не выжил никто».

    Согласно информации, озвученной в ряде Telegram-каналов, наградное построение военных 35-й бригады ВСУ в это время проходило на плацу города Павлоград, который расположен примерно в 70 км от Днепропетровска. Именно туда попала российская ракета во время проведения построения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России опубликовало кадры удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на красноармейском направлении.

    3 ноября 2025, 09:36 • Новости дня
    Обнаружен новый вымерший гигантский медведь уракан Борисяка

    Новый вид вымершего гигантского медведя назван ураканом Борисяка

    Обнаружен новый вымерший гигантский медведь уракан Борисяка
    @ paleo.ru

    Tекст: Мария Иванова

    Останки гигантского медведя, достигавшего массы более 700 кг, обнаружены в Ставропольском крае и идентифицированы как новый вид – уракан Борисяка.

    Ученые Палеонтологического института имени Борисяка РАН установили и описали новый вид гигантского вымершего медведя, получившего название уракан Борисяка, передает РИА «Новости». По словам директора института Алексея Лопатина, медведь обитал на территории России примерно 5-6 млн лет назад.

    Ученый заявил: «Мной описан новый вид из вымершей группы гигантских медведей, родственной современным большим пандам. Я назвал его ураканом Борисяка в честь первого директора Палеонтологического института академика Алексея Алексеевича Борисяка (1872–1944), который в том числе изучал и ископаемых медведей».

    Лопатин отмечает, что уракан Борисяка был схож по размерам с крупнейшими бурыми медведями, весившими более 700 кг. По его словам, этот хищник мог быстро бегать и был одним из самых крупных представителей своего рода. Возраст найденных в Ставропольском крае останков оценивается примерно в 5,5–6 млн лет.

    На данный момент исследователи располагают скелетом только одной особи уракана Борисяка. Однако, согласно заявлению Лопатина, древние медведи до конца не изучены, и вероятно, открытия новых видов продолжатся. Это касается как находок на территории России, так и других стран мира.

    В октябре сообщалось,что в России удалось восстановить популяции трех хищников: дальневосточного и переднеазиатского леопардов, а также амурского тигра.

    3 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Залповый запуск четырех баллистических ракет «Булава» в 2020 году вызвал резонанс среди военных экспертов и шокировал вероятного противника, сообщил конструктор проекта Юрий Соломонов.

    Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов в эфире «Первого канала» заявил, что залповый пуск ракет «Булава» в 2020 году стал для возможного противника большим шоком, передает РИА «Новости».

    По словам Соломонова, реакция на запуск оказалась очень острой, и именно этот эпизод произвел сильнейшее впечатление на зарубежных военных аналитиков и специалистов.

    В декабре 2020 года атомная подлодка проекта 955 «Владимир Мономах» впервые осуществила залповую стрельбу четырьмя баллистическими ракетами «Булава» из подводного положения в Охотском море. Все боевые блоки успешно достигли полигона Чижа в Архангельской области.

    Соломонов подчеркнул, что такой масштабный запуск стал знаковым событием для российской стратегической ядерной триады и подчеркнул возможности военно-морских сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомоход «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Подлодка может нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями.

    АПЛ «Князь Пожарский» ранее прибыла на базу Северного флота в Гаджиево.

    В мае 2024 года межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» была принята на вооружение ВС России.

    3 ноября 2025, 06:15 • Новости дня
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Одобрение «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов обернется для Европы финансовыми и политическими последствиями, способными подорвать ее стабильность, пишет Strategic Culture.

    «Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу», – приводит РИА «Новости» текст материала Strategic Culture.

    По мнению автора, единственный путь защиты интересов налогоплательщиков Европы, с точки зрения сторонников этих мер, – добиться поражения России на поле боя, заставив страну выплатить гигантские репарации. Однако такой сценарий назван «абсурдным от начала и до конца».

    Автор материала указывает, что в Россия обладает преимуществом, а затягивание переговоров может привести к тяжелым последствиям для Киева. При этом, по мнению издания, в случае одобрения схемы изъятия российских активов Европа станет для России «вором и лицемером», что приведет к потерям не только экономического, но и политического характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам. Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что страна не поддержит такой шаг без коллективного распределения рисков между всеми странами Евросоюза.

    3 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме

    Захарова заявила о риске обрушения экономики Италии из-за помощи Украине

    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала мнение, что итальянское государство может быть разрушено вследствие политики поддержки Киева, сославшись на недавнее обрушение башни в Риме.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала публикацию итальянской газеты Corriere della Sera об обрушении исторической башни на Императорских форумах в центре Рима.

    В сообщении говорилось: «В центре Рима на Императорских форумах обвалилась историческая башня. Под завалом ищут пострадавших».

    Захарова связала данный инцидент с политикой Италии в отношении Украины, напомнив, что в мае текущего года МИД Италии сообщил о выделении около 2,5 млрд евро на поддержку Киева, из которых один миллиард направлен на помощь беженцам, 310 млн – на поддержку бюджета Украины, а 93 млн – на гуманитарные цели.

    «Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», – заявила Захарова.

    Как  ранее писала газета ВЗГЛЯД, Италия может использовать средства оборонного кредита Евросоюза для приобретения новых танков и бронетехники от компании Rheinmetall.

    При этом власти Италии и Франции поддержали позицию Бельгии, отказавшись передавать на Украину замороженные российские активы из-за опасений по поводу возможных финансовых рисков.

    Мария Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на использование Евросоюзом активов России.

    3 ноября 2025, 17:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ главы минобороны Бельгии от угроз «стереть Москву»

    Политолог Ткаченко: Бельгии не удалась «новая дипломатия» в диалоге с Россией

    Эксперт объяснил отказ главы минобороны Бельгии от угроз «стереть Москву»
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отказ главы минобороны Бельгии Тео Франкена от угроз «стереть Москву с лица земли» говорит о том, что такая риторика в адрес России была признана неформатной даже бельгийским истеблишментом. Но смягчения заявлений от руководства ЕС ждать все равно не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Опровержение главой минобороны Бельгии Тео Франкеном угроз «стереть Москву с лица земли» – это очень хороший знак того, что Брюссель возвращается к нормальному дипломатическому языку», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Классическая российская дипломатия пользуется стандартными и общепринятыми фразами, за каждой из которых стоят многовековые традиции и смыслы. Брюссель же пытался «играть» с нами своеобразным новым дипломатическим стилем, когда можно бросать слова, как мусор, а затем придавать им любое значение по ситуации», – пояснил он.

    «Иногда такая «новая дипломатия» позволяет формировать вокруг ярких или скандальных идей и высказываний новую позицию или даже некий общественный консенсус. Но в данном случае риторика Франкена была, очевидно, признана неформатной даже бельгийским истеблишментом и обществом в целом», – продолжил спикер.

    «Уникальность дипломатии заключается в том, что она существует до тех пор, пока стороны хотя бы ритуально признают друг друга. Понятно, что после таких заявлений мы ни в каком формате не стали бы рассматривать бельгийцев, как партнеров по переговорам. Потому Франкену пришлось облекать свои извинения в такую немного нелепую форму», – детализировал аналитик.

    «Но ждать изменения риторики от европейских чиновников, вроде председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, не стоит. Классическая дипломатия отталкивается от суверенитета государства, а институтам ЕС никто не передавал полномочия в сфере международных отношений. Фон дер Ляйен и ей подобные пытаются посредством дипломатических, политических и пиар-трюков отвоевать себе больше пространства для того, чтобы говорить от имени Евросоюза», – заключил он.

    Ранее глава минобороны Бельгии Тео Франкен опроверг свои угрозы «стереть Москву с лица земли», передает РИА «Новости». Чиновник попытался переложить ответственность за эту формулировку на бельгийскую газету De Morgen, которая, якобы «очень злобно, неверно и несправедливо» интерпретировала его ответ.

    Он уточнил, что в действительности в беседе с журналистом другой бельгийской газеты – Humo – говорил только о принципах взаимного ядерного сдерживания НАТО. Франкен подчеркнул, что отвечал на вопрос, намерена ли Россия нанести ядерный удар по Брюсселю, и высказал мнение, что Москва не пойдет на этот шаг из-за ожидаемых серьезных последствий.

    В указанном заявлении Франкен ранее пригрозил России последствиями, если Брюссель подвергнется атаке российской ракетой. «Мы стерли бы Москву с лица земли», – приводит его слова RTBF.

    Российское посольство в Бельгии назвало эти слова ненормальными и опасными, и подчеркнули, что подобные слова представляют угрозу для будущего Европы и способны привести континент к новой войне.

    В Западной Европе «наслаждаются атмосферой военного психоза», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Он считает, что слова Франкена «можно расценивать, как только риторику». Комментируя высказанное в соцсетях предложение использовать бельгийскую территорию как полигон для испытания подводного беспилотника с ядерной установкой «Посейдон», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об исчезновении Бельгии при таком сценарии.

    3 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске

    Эксперт Кнутов: Стягивание резервов ВСУ к Красноармейску позволит России расширить буферную зону

    Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Киеве осознают вероятную потерю Красноармейска и местной группировки, поэтому офис Зеленского пытается уверить общественность в «неважности» города. Но на самом деле его освобождение открывает российским войскам дорогу на Павлоград, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее штурмовые группы 2-й армии в закрепились в жилой застройке красноармейского микрорайона Пригородный.

    «В Красноармейске идут тяжелые бои, в ходе которых происходит продвижение российских сил. Хорошая новость заключается в том, что мы закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный и уничтожаем окруженные формирования ВСУ в районах железнодорожного вокзала. Это одни из ключевых точек, овладение которыми дает свободу маневра и дальнейшего окружения противника», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Важен наш контроль над высотными зданиями, которые можно использовать как опорные пункты. Нелегко будет вести бои среди одноэтажной постройки с бетонным фундаментом, есть опасность, что ВСУ будут создавать там своеобразные укреппункты», – детализировал собеседник.

    «Впрочем, исходя из ситуации в городе, вероятно, противник возьмется решать другие задачи. Основная часть группировки будет держаться в надежде прорыва подкрепления извне и разблокирования украинских войск. Другие попытаются сбежать сами мелкими группами. У некоторых бойцов это может получиться, если попытки будут предприняты одновременно на разных направлениях и параллельно с атакой ВСУ извне», – продолжил спикер.

    «При этом наши военные, конечно, заметят сосредоточение большой массы войск у города и начнут интенсивно работать по ним. Также у российских сил есть возможность дистанционного минирования троп и дорог, что существенно усложнит задачу продвижения противника. Думаю, такая ситуация вынудит сдаться определенную часть украинской группировки», – пояснил аналитик.

    «Как пишут украинские СМИ, на днях главком ВСУ Александр Сырский дал обещание «деблокировать» Красноармейск, для чего командование стягивает туда резервы с Харьковского, Сумского и Запорожского направлений. И здесь я не вижу хороших вариантов для Киева. Мы можем нанести авиаудары по подходящим войскам и свести к минимуму их будущую помощь. Также у России появляется возможность собрать силы и расширить буферную зону на трех вышеназванных направлениях», – указал он.

    «Все это понимают в Киеве и уже сейчас устами «придворных экспертов» начинают забрасывать в медиа пространство тезисы о якобы не принципиальной важности Красноармейска. Хотя на самом деле его освобождение открывает нам дорогу на Павлоград – с одной стороны. С другой, это дает возможность движения на Запорожье практически с тыла, там, где почти нет капитальных укреплений», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны сообщило в Telegram-канале, что штурмовые группы второй армии в Красноармейске зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. «Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог», – говорится в сообщении.

    Также российские силы отразили десять атак ВСУ в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, которые украинские подразделения предпринимали с целью выхода из окружения.

    «Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого «Интернационального легиона теробороны Украины», а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района н.п. Гришино. Противник потерял более 50 боевиков», – указывается в сообщении.

    Кроме того, подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях н.п. Димитров в 3 км от Красноармейска, продолжая расширение зоны контроля и сжатие кольца группировки ВСУ с востока.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает, и объясняла почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать – их «задача» как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, а затем погибнуть.

    3 ноября 2025, 08:30 • Новости дня
    Автор проекта назвал длину тоннеля через Берингов пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Длина тоннеля через Берингов пролив между Чукоткой и Аляской в зависимости от проекта может достичь 112 километров, с учетом использования двух островов, рассказал автор проекта, ученый Виктор Разбегин.

    По его словам, наименьшая ширина Берингова пролива между Чукоткой и Аляской равна 83 километрам, однако с учетом выходов и проектного маршрута тоннель будет длиннее, передает РИА «Новости».

    Разбегин пояснил: «Минимальная ширина пролива в этом месте – порядка 83 километров. Но, во-первых, надо считать вместе с выходами. Во-вторых, трасса идет чуть-чуть не по самому кратчайшему расстоянию, учитывая тот факт, что в середине пролива находятся два острова – остров Ратманова и остров Крузенштерна. Между ними всего 4,5 километра, и их очень удобно использовать для строительства...».

    По его словам, трасса тоннеля, проходящая через острова, занимает по разным проектам от 98 до 112 километров.

    Работа над технико-экономическими вариантами тоннеля между Чукоткой и Аляской продолжается с 1990-х годов. Самой перспективной называют конструкцию из двух транспортных тоннелей и отдельного сервисного тоннеля с промежуточными соединениями. Разбегин также отметил, что в будущем сооружение может состоять из трех частей: короткой секции длиной 4,5 км между островами и двух крупных секций, каждая из которых сопоставима с евротоннелем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии встречи лидеров России и США были обновлены материалы по проекту тоннеля между Россией и США. Глава Российского фонда прямых инвестиций сообщил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской. Американские эксперты отметили выгоду от реализации проекта подводного тоннеля под Беринговым проливом.

    3 ноября 2025, 09:15 • Новости дня
    Командир грузинских наемников признал тяжелое положение в Красноармейске
    Командир грузинских наемников признал тяжелое положение в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Ситуация в Красноармейске (украинское название – Покровск) является «очень тяжелой», заявил командир «Грузинского национального легиона» Ушанги (Мамука) Мамулашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели») в понедельник он в целом охарактеризовал ситуацию на линии фронта как «тяжелую».

    «Что касается Покровска, то да, сейчас там тяжелое положение, – сказал командир грузинских наемников. – Идет решающее сражение за это ключевое место».

    По его словам, сложности объясняются тем, что «Украина не снабжается достаточно (со стороны партнеров)».

    «Нет достаточного снабжения вооружением, амуницией, специальными средствами», – отметил Мамулашвили.

    Он также прогнозирует «тяжелую зиму для Украины» из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

    «К сожалению, мы не можем положиться на нынешнюю администрацию США и особенно на президента США Дональда Трампа», – сказал он.

    Создатель «Грузинского национального легиона» (формирование признано террористическим и запрещено в России) Ушанги (Мамука) Мамулашвили ранее был заочно приговорен российским судом к 23 годам лишения свободы за наемничество, возбуждение ненависти и распространение ложной информации об использовании российских Вооруженных сил.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил о сдаче в плен военных ВСУ в Красноармейске.

    3 ноября 2025, 17:45 • Новости дня
    В Британии испугались слов Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»

    В Британии испугались заявления Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»

    В Британии испугались слов Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британская газета Daily Mail выразила обеспокоенность после того, как президент России Владимир Путин раскрыл детали возможностей атомной субмарины «Хабаровск» и комплекса «Посейдон».

    Газета Daily Mail заявила, что Владимир Путин выступил с предупреждением для Великобритании по поводу подводного аппарата «Посейдон» и атомной субмарины «Хабаровск», пишет РИА «Новости».

    В издании подчеркнули: «Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие судного дня, способное создать радиоактивное цунами».

    По информации журналистов, российская сторона якобы на протяжении долгого времени использует подводный ядерный комплекс «Посейдон» для устрашения Великобритании.

    В Daily Mail подчеркнули, что «Хабаровск» способен нести дюжину смертельно опасных инновационных комплексов «Посейдон».

    Наибольшую тревогу  на Туманном Альбионе вызвало то, что это оружие можно запускать с неожиданного направления, что усложняет процесс его перехвата.

    Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» прошла 1 ноября в Северодвинске под руководством министра обороны Андрея Белоусова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня.

    Журнал Popular Mechanics назвал «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    3 ноября 2025, 08:56 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом
    Подполье сообщило о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью в пригороде Харькова прогремел взрыв на площадке, где находилось до десяти единиц техники ВСУ и обслуживались БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, взрыв зафиксирован ночью на одной из площадок обслуживания беспилотников и техники вооружённых сил Украины в пригороде Харькова, передаёт РИА «Новости».

    «Харьковская область (пригород), цель – площадки обслуживания БПЛА и техника ВСУ», – уточнил Лебедев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье на Украине уничтожило операторов дронов ВСУ под Запорожьем. Подполье также взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове. В Кривом Роге подполье нанесло удар по натовским самолетам.

    3 ноября 2025, 13:17 • Новости дня
    Медведев: Чем больше Запад потратит на Киев, тем больше территорий вернется в РФ
    Медведев: Чем больше Запад потратит на Киев, тем больше территорий вернется в РФ
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За два года страны Запада предоставили Киеву помощь на сумму около полтриллиона евро, однако это, по словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, приведет лишь к расширению российских территорий.

    Западные страны с начала 2022 года передали Киеву ресурсы на сумму около полутриллиона евро, заявил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

    По мнению политика, эта сумма представляет собой огромные средства, несмотря на то, что, как он утверждает, значительная часть финансирования была, по его словам, похищена киевским руководством.

    Медведев отмечает, что на такие суммы можно было бы построить «новую нейтральную и благополучную Украину», однако вместо этого, по его мнению, средства расходуются неэффективно. Он также сравнил расходы Запада на поддержку Киева с затратами США на операцию в Афганистане, напомнив, что на протяжении двадцати лет Вашингтон потратил там 2,3 трлн долларов, чтобы «передать власть от талибов талибам».

    Подытоживая, Медведев заявил: «чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку кровавых киевских клоунов (далее – ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan), тем страшнее будет конец истории для режима».

    Он выразил уверенность, что это приведет к возврату большего количества территорий «в родную Россию» и возвращению российской власти на «исконно российские земли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Длигач заявил, что Украина приближается к экономической катастрофе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что ресурсы «коалиции желающих» для Киева быстро иссякают.

    Отмечалось, что Украина не сможет выстоять без западной поддержки до весны 2026 года.

    3 ноября 2025, 17:17 • Новости дня
    Россия отвергла доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине

    Дипломат Рынза оценил доклад ЮНЕСКО по Украине как предвзятый

    Россия отвергла доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
    @ Ministry of Foreign Affairs/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва назвала доклад ЮНЕСКО по Украине предвзятым, представитель России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза указал на игнорирование дискриминации русского языка и национальных меньшинств киевскими властями.

    Заместитель постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отверг доклад секретариата организации по ситуации на Украине как необъективный и предвзятый, передает РИА «Новости».

    Дипломат заявил, что документ содержит необоснованные обвинения в адрес России и отражает позицию коллективного Запада по украинскому конфликту.

    На сессии генконференции ЮНЕСКО в Самарканде Рынза подчеркнул, что доклад гендиректора и секретариата не содержит упоминаний прославления нацистских преступников, запрета русского языка и притеснения национальных меньшинств на Украине.

    Он также отметил, что ЮНЕСКО игнорирует преследования Украинской православной церкви, о которых ранее информировал совет ООН по правам человека. По его словам, в докладе отсутствует информация о сносе исторических памятников в Киеве, что, по мнению России, является серьезной упущенной деталью.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация при ЮНЕСКО направила письмо с требованием осудить убийство военного корреспондента Ивана Зуева. Российские специалисты собирают все материалы по факту убийства, чтобы отправить их в международные организации.

    В октябре в Москве впервые прошел международный форум «Диалог о фейках 3.0» под эгидой ЮНЕСКО.

