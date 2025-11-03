Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».4 комментария
Грузинские НПО решили защищать осужденных за наркопреступления граждан России
Осужденные в Грузии на восемь с половиной лет за наркопреступления граждане России Антон Чечин, Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль являются «жертвами режима», говорится в заявлении нескольких грузинских НПО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как отмечается в заявлении, эти граждане России, как и «десятки других участников акций протеста в Грузии», являются «жертвами похищенного, политизированного и непредвзятого» грузинского правосудия.
Грузинские НПО утверждают, что «объективное правосудие не стало бы задерживать этих граждан России».
В заявлении отмечается, что обвинительные приговоры были вынесены лишь на основании показаний полицейских и переводчиков.
НПО утверждают, что при вынесении приговоров Чечину, Зиновкиной и Грибуль суды пренебрегли стандартами ЕСПЧ и КС Грузии.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, гражданин России Артем Грибуль, приговоренный в Грузии за наркопреступление в сентябре на восемь с половиной лет лишения свободы, в минувшую пятницу начал голодовку в знак протеста против ненадлежащего обращения с его супругой россиянкой Анастасией Зиновкиной, которая была осуждена вместе с ним за аналогичное нарушение закона.
Все осужденные россияне говорят о «политическом преследовании» за их участие в антиправительственных акциях протеста в конце прошлого года.