Подполковник Дэвис: НАТО срывает мирный план США по Украине

Tекст: Вера Басилая

Отказ руководства НАТО исключить будущий прием Киева в альянс, по мнению американского военного эксперта, ставит под угрозу возможность мирного урегулирования конфликта на Украине, передает

РИА Новости.

Дэвис заявил, что Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен ясно дали понять, что «мира не будет, только препятствия».

Эксперт считает, что перспектива вступления Украины в НАТО стала одной из причин начала спецоперации. Дэвис отметил, что нынешние лидеры альянса намеренно противодействуют введению запрета на членство для Киева. По его словам, такой шаг он назвал «отравленной пилюлей», направленной на срыв мирных инициатив.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал союзников по НАТО вспомнить о противостоянии с СССР и Россией.

Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Рубио рассказал европейским союзникам, что обсуждение долгосрочных гарантий для Киева будет зависеть от успеха переговоров.

Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о подготовке ЕС и НАТО к крупному вооруженному конфликту с Россией.

Президент России Владимир Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники продолжают строить иллюзии о возможности нанести России стратегическое поражение.