ФСБ опубликовала первые данные КГБ о пособниках нацистов
ФСБ России начала публикацию данных КГБ СССР о пособниках нацистов, скрывшихся от уголовного преследования в западных странах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Рассекреченные документы КГБ, содержащие сведения о пособниках нацистов, скрывшихся от преследования на Западе, начали публиковать на сайте ФСБ России, сообщает ТАСС. Для этого открыта специальная рубрика «Красная книга КГБ СССР», где будет регулярно появляться новая информация о разыскиваемых лицах. В первую публикацию попали данные о десяти людях, осевших в Англии после Второй мировой войны.
В ФСБ отметили, что список создан на основе многолетней работы советских спецслужб по идентификации и документированию преступников, виновных в злодеяниях на оккупированных территориях СССР. Эта деятельность стартовала осенью 1941 года, а результаты легли в основу обвинений на Нюрнбергском трибунале. К началу 1950-х органы госбезопасности установили почти две с половиной тысячи сбежавших на Запад пособников, сотни из которых нашли убежище в Великобритании, США, Канаде, Австралии и ФРГ.
Среди первых опубликованных – уроженец Латвии Аугуст-Вилис Абакукс, участник карательных мероприятий и арестов; Иван Абол, служивший в полиции оккупированной Брянской области; Александр Аверичев, командовавший батальоном в карательной бригаде СС; Иван Алексеев-Зарываев, Максимильян Альпиус, Янис Андрупс-Андриньш, Петр Анихимовский-Алексеев, Михаил Антоненков, Алексей Антусенко и Михаил Архипов. Эти фигуранты занимались арестами, расстрелами, пропагандой и сотрудничеством с немецкими спецслужбами, а после войны разъехались по городам Англии, где многие продолжили антисоветскую деятельность.
В Центральном архиве ФСБ хранятся и другие уникальные сборники, посвященные поиску нацистских преступников и их соратников. Их материалы рассекречиваются и будут появляться в новой рубрике по мере оцифровки.
