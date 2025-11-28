Операторы связи запустили верификацию иностранных сим-карт в России

Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре

Журналист Котов: Заявления, что Россия якобы лишилась возможности запускать людей в космос – спекуляция

Tекст: Анастасия Куликова

«Заявления в некоторых СМИ о том, что Россия якобы лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года, – явный вброс и нагнетание ситуации. Да, на Байконуре произошла нештатная ситуация, но говорить о прекращении пилотируемой программы попросту глупо», – подчеркнул Михаил Котов, научный журналист.

По его информации, «кабину обслуживания пусковой площадки сорвало со своего места и выбросило в лоток газоотвода». К этому привел аэродинамический удар выхлопных газов ракеты. Все это случилось уже после отрыва «Союза» со стартового стола. «По идее, кабина обслуживания должна была находиться в специальной нише, но, судя по всему, ее вытащило силой выхлопных газов. На площадке в этот момент никого не было, никто не пострадал», – уточнил собеседник.

Причины инцидента выяснит специальная комиссия, отметил журналист. «На ремонт потребуется несколько месяцев. Первый запуск с площадки может быть осуществлен уже в первом квартале 2026 года», – сообщил Котов со ссылкой на мнение специалистов ракетно-космической отрасли, с которыми он общался.

«В настоящее время 31-я площадка – единственная подготовленная для пилотируемой программы. Но если возникнет необходимость, я думаю, могут начаться работы на Восточном. Пока же специалисты уверены, что проще починить 31-ю площадку. Роскосмос располагает достаточным количеством комплектующих для решения проблемы», – заключил Котов.

Ранее на Байконуре были повреждены ряд элементов стартового стола. Повреждения выявили после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, уточнив, что сотрудники корпорации проводят оценку состояния комплекса.

По неофициальным данным, газовой струей ракетного двигателя первой ступени была вырвана часть стартового комплекса № 6 космического ракетного комплекса № 31 (одна из кабин обслуживания). Популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что на трансляции запуска, которую вел Роскосмос, было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

Площадка № 31 на текущий момент является единственной действующей для проведения пилотируемых пусков «Союзов». В Сети появились спекуляции на тему того, что «Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года». В Роскосмосе подчеркнули: «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены».

Сам запуск ракеты прошел в штатном режиме, уточнили там. Пуск состоялся в 12.27 мск. На борту корабля находились космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. «Союза МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 15.34 мск, менее чем через три часа экипаж перешел на борт станции.