В Туркмении узаконили майнинг и создание криптобирж

Tекст: Дмитрий Зубарев

Парламент Туркмении принял закон «О виртуальных активах», который был опубликован в газете «Нейтральный Туркменистан» и вступит в силу с 1 января 2026 года, передает ТАСС.

В тексте закона даны развернутые определения майнинга, блокчейна, цифровых токенов и криптобирж. Виртуальные активы официально получили статус самостоятельных объектов гражданских прав и признаны средствами удостоверения имущественных и неимущественных прав, однако они не признаны платежным средством, валютой или ценной бумагой на территории Туркмении.

Документ закрепил возможность эмиссии и публичного размещения виртуальных активов для хозяйствующих субъектов страны, в том числе для привлечения инвестиций и займа, однако для этого требуется регистрация в специально назначенном государственном органе. Порядок деятельности криптобирж также определен – они должны функционировать как юридические лица, а среди требований к ним названа защита личных данных и средств клиентов.

Право на майнинг получили юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе и нерезиденты Туркмении, при условии обязательной госрегистрации. Скрытый майнинг, то есть использование оборудования без согласия владельца, запрещен. Кабинет министров не несет ответственности за обесценивание или утрату виртуальных активов, а государство не отвечает по обязательствам поставщиков услуг.

Закон также запрещает майнерам, криптобиржам и другим участникам рынка использовать наименования и символы, связанные с государством, в любом виде, в том числе слова «государственный», «Туркменистан» и производные.

