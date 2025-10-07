Бердымухамедов поздравил Путина и отметил вклад в отношения

Президент Туркмении отметил вклад Путина в сотрудничество с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил поздравление российскому лидеру Владимиру Путину по случаю его дня рождения, передает ТАСС.

В обращении Бердымухамедов высоко оценил уровень сотрудничества между Ашхабадом и Москвой, отдельно отметив личный вклад российского президента в развитие стратегических и дружественных отношений Туркмении и России.

«Мы намерены и в дальнейшем расширять прошедшие испытания временем политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами», – заявил президент Туркмении, обращаясь к Путину. Он также пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а российскому народу – благополучия и процветания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР в послании по случаю дня рождения Владимира Путина.

