Бердымухамедов поздравил Путина и отметил вклад в отношения
Президент Туркмении отметил вклад Путина в сотрудничество с Россией
Глава Туркмении поздравил Владимира Путина с днем рождения и подчеркнул значимость его роли в укреплении стратегических связей между двумя государствами.
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил поздравление российскому лидеру Владимиру Путину по случаю его дня рождения, передает ТАСС.
В обращении Бердымухамедов высоко оценил уровень сотрудничества между Ашхабадом и Москвой, отдельно отметив личный вклад российского президента в развитие стратегических и дружественных отношений Туркмении и России.
«Мы намерены и в дальнейшем расширять прошедшие испытания временем политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами», – заявил президент Туркмении, обращаясь к Путину. Он также пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а российскому народу – благополучия и процветания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР в послании по случаю дня рождения Владимира Путина.
