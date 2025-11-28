Меркель открестилась от обвинений в адрес Польши и Прибалтики

Tекст: Алексей Дегтярев

«Такое нужно называть фейк-новостями. Этого в тот момент не говорилось. Обсуждалось развитие событий. Также это описано в книге «Свобода» и в течение года ни у кого это не вызывало возмущения», – сказала Меркель в беседе с телеканалом Phoenix, передает ТАСС.

Она добавила, что иногда высказывания попадают «в ложный контекст», после чего происходит волна возмущения, а оригинальные высказывания мало кто читает.

В октябре Ангела Меркель дала интервью венгерскому изданию Partizan, где подчеркнула влияние пандемии на невозможность прямого диалога сторон по украинскому вопросу, и упомянула о поступательном развитии ситуации летом 2021 года.

В частности, новый формат диалога Россия – Евросоюз встретил отказ со стороны восточноевропейских стран, что некоторые СМИ и политики интерпретировали как попытку экс-канцлера перекладывать на них ответственность за кризис.

Меркель подчеркнула, что не связывала их отказ с обвинениями в эскалации конфликта. Она также напомнила о встрече американского президента Джо Байдена с Владимиром Путиным весной 2021 года и подчеркнула разногласия с тем, что Евросоюз не инициировал самостоятельный диалог с Москвой.

Отвечая на уточняющий вопрос, Меркель назвала ложной интерпретацию о возложении части вины на страны Прибалтики или Польшу. По ее словам, «мы все не сумели остановить эту войну. Я, все остальные, в том числе переговоры американцев, не смогли остановить эту войну». Экс-канцлер также назвала абсолютной спекуляцией предположение бывшего министра иностранных дел Зигмара Габриэля о возможном предотвращении украинского кризиса при ее сохранении поста канцлера.

Ее слова вызвали острую реакции у Варшавы.