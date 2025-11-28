Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Роснедра с начала года открыли порядка 200 месторождений полезных ископаемых
С начала года в России открыли и учли порядка 200 новых месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ), включая крупные залежи калийно-магниевых солей и титана, сообщили в пресс-службе Роснедр.
Ежегодно в стране открывают примерно такое же количество новых объектов, а в 2025 году этот показатель снова был достигнут, рассказали в ведомстве РИА «Новости».
«Это стабильный показатель, который демонстрирует эффективность совместной работы бизнеса и государства в сфере геологоразведки. Нынешний год не стал исключением, и уже сейчас открыто и поставлено на баланс более 200 месторождений», – заявили там.
Среди наиболее значимых открытий называются месторождения калийно-магниевых солей в Саратовской области: Иванихинское, запасы которого составили 1 млрд тонн, и Целинное с запасами в 2 млрд тонн. В Иркутской области учтен участок недр Жидойское с запасами титана на 17,3 млн тонн, фосфора – на 6,3 млн тонн и железных руд – на 218,8 млн тонн.
Роснедра также сообщили о включении в государственный баланс Голевского месторождения сынныритовых руд с запасами 163,9 млн тонн, что является примером освоения нетрадиционного калий-алюминиевого сырья.
В ведомстве подчеркнули, что подобные открытия расширяют минерально-сырьевую базу страны.
По данным, озвученным в апреле Минприроды России, инвестиции в геологоразведку ТПИ в 2025 году могут достичь 132,6 млрд рублей по сравнению с 92,45 млрд рублей в 2024 году.
