Роснедра с начала года открыли порядка 200 месторождений полезных ископаемых

Tекст: Катерина Туманова

Ежегодно в стране открывают примерно такое же количество новых объектов, а в 2025 году этот показатель снова был достигнут, рассказали в ведомстве РИА «Новости».

«Это стабильный показатель, который демонстрирует эффективность совместной работы бизнеса и государства в сфере геологоразведки. Нынешний год не стал исключением, и уже сейчас открыто и поставлено на баланс более 200 месторождений», – заявили там.

Среди наиболее значимых открытий называются месторождения калийно-магниевых солей в Саратовской области: Иванихинское, запасы которого составили 1 млрд тонн, и Целинное с запасами в 2 млрд тонн. В Иркутской области учтен участок недр Жидойское с запасами титана на 17,3 млн тонн, фосфора – на 6,3 млн тонн и железных руд – на 218,8 млн тонн.

Роснедра также сообщили о включении в государственный баланс Голевского месторождения сынныритовых руд с запасами 163,9 млн тонн, что является примером освоения нетрадиционного калий-алюминиевого сырья.

В ведомстве подчеркнули, что подобные открытия расширяют минерально-сырьевую базу страны.

По данным, озвученным в апреле Минприроды России, инвестиции в геологоразведку ТПИ в 2025 году могут достичь 132,6 млрд рублей по сравнению с 92,45 млрд рублей в 2024 году.

