Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 75
Количество жертв пожара в ЖК Гонконга достигло 75 человек
Количество жертв пожара в многоэтажном жилом комплексе в Гонконге достигло 75 человек, среди которых один из сотрудников пожарной службы, пишут местные СМИ.
Число жертв пожара в многоэтажном жилом комплексе Гонконга достигло 75, включая пожарного, передает
РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.
По уточненным данным, среди пострадавших числятся 76 человек, из которых 11 – сотрудники пожарных служб. Причины ЧП пока выясняются, подробности инцидента продолжают поступать. Местные власти и экстренные службы продолжают работу на месте трагедии
Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли 55 человек и оказались заблокированы 62 человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар начался среди бамбуковых строительных лесов вокруг домов ЖК Wang Fuk Court. Огнем были охвачены семь зданий комплекса, где проживает около 4 тыс. человек.
Трое руководителей строительных компаний в Гонконге обвиняются в непреднамеренном убийстве из-за пожара. Информация о пострадавших гражданах России не поступала.