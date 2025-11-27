В Польше закрылся старейший металлургический завод из-за энергокризиса

Tекст: Денис Тельманов

О закрытии старейшего металлургического завода Huta Krolewska сообщил управляющий предприятия, его слова передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию TOK FM.

Директор завода Войчех Кошута заявил: «В последние годы мы сделали многое, чтобы продолжать производство на предприятии, однако сочетание нескольких негативных внутренних факторов обесценило наши усилия». Руководство отметило, что основными причинами остановки стали рост цен на энергоносители и требования климатической политики Евросоюза.

Как уточняется, предприятие завершит свою деятельность уже в декабре. Huta Krolewska действует с 1797 года, являясь самым старым металлургическим заводом в стране, и входит в структуру ArcelorMittal Poland – крупнейшего производителя стали в Польше.

Кроме этого, в октябре 2024 года в Польше был признан банкротом еще один металлургический завод, Huta Czestochowa, в результате чего без работы осталось около 950 сотрудников. За последние годы также остановились предприятия Andrzej, Pokoj и Batory, специализировавшиеся на производстве труб большого диаметра, доменных печей и прокатных станов соответственно.

Статистические данные свидетельствуют о продолжающемся снижении объема выплавки стали в стране: в 2017 году выплавка составляла 10,33 млн тонн, в 2021 году – 8,45 млн тонн, в 2022 году – 7,41 млн тонн, а в 2023 году – уже 6,4 млн тонн.

