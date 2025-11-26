В Москве обсудили программу восстановления экологии Донбасса

Tекст: Елизавета Шишкова

В работе конференции принимают участие более 300 экспертов, общественников и ученых. Основные темы включают ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, интеграцию регионов в российское экологическое законодательство и развитие системы водоснабжения. Приветствуя участников, Сергей Кириенко отметил, что экологические вопросы напрямую влияют на качество жизни жителей исторических регионов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

За последние 30 лет в Донбассе и Новороссии практически не проводились природоохранные мероприятия, сообщили академики РАН. По словам первого заместителя министра Минприроды России Константина Цыганова, до 2030 года на экологические проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях выделят 60 млрд рублей. Финансирование пойдет в том числе на ликвидацию накопленного вреда, работу с отходами и сохранение биоразнообразия.

Важным направлением стало лесовосстановление, особенно после масштабных пожаров и обстрелов. В 2025 году работы по посадке лесов затронули 350 га, а до конца года планируется восстановить еще 200 га. С начала 2023 года восстановили в общей сложности 1,9 тыс. га. До 2030 года в этих регионах планируют вернуть к жизни 3 тыс. га лесов.

О начале сбора средств на проект «Народные парки», направленный на создание новых зеленых зон в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, объявил гендиректор АНО «Сад Памяти» Вячеслав Харламов. По его словам, проект станет символом единения страны и позволит каждому внести вклад в восстановление экосистем.

Конференция проходит в рамках программы экологических гуманитарных миссий, утвержденной Правительством России и направленной на восстановление природы, воспитание кадров и развитие паркового дела в освобожденных регионах.